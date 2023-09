Mario Caravaca y las otras dos firmas andaluzas que compiten en la cantera de la Madrid Fashion Week

Estela Clares, Larhha y mariocaravaca, del diseñador Mario Caravaca, son las candidatas al galardón de la cantera en la nueva cita de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week. En este caso el certamen es el de Allianz EGO Confidence in Fashion, con showrooms y pasarelas donde se muestran las credenciales de los nuevos talentos en el encuentro de moda más importante de nuestro país. Estos tres diseñadores andaluces participan junto a otros 12 aspirantes de toda España que podrán presentar sus creaciones durante los días de desfile en el Showroom Allianz EGO. Es una oportunidad única para dar a conocer sus creaciones a todos los asistentes a esta semana de la moda. El cordobés Mario Caravaca es uno de los candidatos en este galardón dota con 6.000 euros destinados a la creación de una nueva colección y al asesoramiento profesional durante seis meses para impulsar su marca, además de tener la posibilidad de desfilar en la próximo pasarela Allianz EGO, en la 79º edición de MBFWMadrid. En esta propuesta de otoño-invierno la abrirá precisamente la jiennense Tíscar Espadas, firma ganadora del certamen convocado en febrero. Tres firmas andaluzasdel diseñador Mario Caravaca, son las candidatas al galardón de la cantera en la nueva cita de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week. En este caso el certamen es el decon showrooms y pasarelas donde se muestran las credenciales de los nuevos talentos en el encuentro de moda más importante de nuestro país.es uno de los candidatos en este galardón dota con 6.000 euros destinados a la creación de una nueva colección y al asesoramiento profesional durante seis meses para impulsar su marca, además de tener la posibilidad de desfilar en la próximo pasarela Allianz EGO, en la 79º edición de MBFWMadrid. En esta propuesta de otoño-invierno la abrirá precisamente la jiennense Tíscar Espadas, firma ganadora del certamen convocado en febrero.

"Estudié Moda rondando la idea de crear una marca en la cabeza. Iba produciendo prendas, experimentos. En el 2019 decidí tomármelo en serio pero el proyecto se aletargó. Lo he retomado y presenté la candidatura para estar en el showroom", explica Caravaca. "Ha sido un subidón. Es un espacio de referencia para mostrar mis prendas, tiene un premio con prestigio y una dotación económica que te permite el despegue para ir creciendo", resume este diseñador cordobés de 36 años de la localidad de Castro del Río

Sobre su línea de diseño explica que sus prendas "son libres, para personas creativas, bien acabadas y con el concepto de exclusividad".

Licenciado en Bellas Artes, el ADN de mariocaravaca está marcado por artesanía. "Me gusta dar una vuelta a la técnica, como a las aplicaciones, replantear y reconfigurar la estética. Es aprender de lo clásico, de lo que funciona y de algún modo, dar la vuelta", relata. Sus prendas están pensadas para el día a día como muestra de expresión de un cliente exigente e incluso con sentido del humor.

"Las prendas de abrigo son muy escultóricas, juego con ellas, metiendo ingeniería". "En los materiales soy curioso, me gusta descubrirlos, ver cómo planchan, cómo doblan", explica. Se decanta por los tejidos naturales, "me gusta teñir las fibras naturales. Sin embargo fibras sintéticas como el nylon necesitan tintes más ácidos. Me gustan linos, algodones, pero para ir descubriendo otros materiales", propone Mario Caravaca sobre lo que presenta desde este jueves en Madrid en la Fashion Week.