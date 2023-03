Martiño Rivas, así es la vida personal del actor que da vida a Nacho Vidal

Martiño Rivas ha regresado a la primera línea de batalla. El intérprete gallego, que encarna el papel de Nacho Vidal en la biopic que repasa la vida del actor porno, es uno de los personajes de actualidad por la controvertida serie de Atresplayer Premium. Pero, ¿cómo es la vida personal del actor que se dio a conocer en El Internado?

El que fuera uno de los protagonistas de la serie de Antena 3 sale desde hace más de un año con Lily Fofana, una modelo de Costa de Marfil. En noviembre de 2021 llevó a cabo la presentación en sociedad de su noviazgo. Para ello, ambos posaron juntos por primera vez en un photocall. En aquel momento confesó estar muy contento con Lily, aunque descartó los planes de boda. “¿Casarme? Espera, espera. Estoy muy contento”, dijo.

Lily Fofana ha trabajado como modelo para marcas como Lefties, Bimba Lola o Nike. Ha desfilado en pasarelas internacionales, formando parte de la Semana de la Moda de París y Nueva York. También ha posado para las revistas Vogue y Cosmopolitan. Lily está centrada en su carrera como modelo y solo utiliza las redes sociales para promocionar sus trabajos y colaboraciones publicitarias. Cuenta con 13.000 seguidores en Instagram, donde apenas comparte detalles de su vida privada. Por su parte, aunque Martiño también muestra recelo por su vida privada, en sus redes sociales podemos encontrar alguna fotografía con mensaje hacia la modelo.

La pareja comenzó su relación sentimental un año después de la ruptura del actor con su anterior novia, la bailarina Kayoko Everhart que es la madre de su hija Ayo. Con Kayoko mantuvo una relación de varios años que dejó como fruto a su pequeña. Tres años de noviazgo de los que se supo bien poco, ya que el actor prefiere mantener su vida privada en un segundo plano.

Martiño no es muy dado a hablar de su hija en público. Hace unos meses rompió esa regla no escrita en un evento. “Ayo está muy bien, es toda una fenómeno”, aseguraba sobre su hija de tres años. Rivas no sabe o no contesta cuando le preguntan si su hija se dedicará en un futuro a la interpretación. “Yo la veo muy bien”, replicaba. El propio actor, tras compartir varias fotografías de su hija en las redes sociales, optó hace unos meses por borrar el rastro de la menor para conservar su intimidad personal. Kayoko, su madre, ha compartido fotografías de la menor, pero siempre ocultando su rostro.