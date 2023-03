‘Nacho’, la serie que demuestra que Nacho Vidal era algo más que 25 centímetros

Atresplayer Premium cuenta los días para el estreno de la serie Nacho, protagonizada por Martiño Rivas, María de Nati, Andrés Velencoso y Miriam Giovanelli. La serie, producida por Bambú, se estrenará el domingo 5 de marzo con el lanzamiento en la plataforma de pago de Atresmedia del primero de los ocho capítulos que la componen. Cada domingo se emitirá un episodio nuevo hasta el 16 de abril, le fecha en la que verá la luz la última entrega de la serie.

El biopic sobre Nacho Vidal, uno de los grandes personajes de la industria del porno, está creado por Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira y Diego Sotelo. Nacho se inmiscuye en la polémica y millonaria industria del porno a través de la figura de Nacho Vidal. La serie realiza un recorrido por la vida del actor porno desde su infancia hasta su entrada en el mundo y su meteórico ascenso en los años 90 que coincidió con el despegue definitivo del cine para adultos en nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Atresmedia Comunicación (@atresmediacom)

Martiño Rivas es el actor que da vida a este controvertido personaje, nacido en una familia convencional y católica. A ojos de su padre es un joven sin futuro. El resultado es la creación de un personaje divertido, salvaje y que se mueve constantemente en el filo del bien y del mal. “Nacho iba más allá de los famosos 25 centímetros. Era el mejor en lo suyo, igual que Rafa Nadal con la raqueta”, ha señalado Martiño Rivas. La preparación del personaje ha sido un proceso que ha requerido de mucha documentación. “Mi primera incursión en el tema fue con 12 años”, ha asegurado el actor entre risas.

María de Nati que encarna a la prostituta Sara Bernat no lo ha tenido fácil por los prejuicios que aún sigue despertando la industria pornográfica. “Cuando le dije a mis amigas actrices que iba a hacer esta serie, algunas me decían que si estaba loca, que ellas habían dicho que no". Según Martiño “habría sido más fácil rodar una serie sobre Jack el destripador en Reino Unido que hablar de Nacho Vidal en nuestro país”, ha resaltado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Atresmedia Comunicación (@atresmediacom)

Uno de los hombres más destacados en la vida de Nacho Vidal fue Toni Ribas. El personaje interpretado por Andrés Velencoso es el líder del sexo en directo antes de la irrupción de Nacho Vidal. En este caso, el pupilo Nacho Vidal, desbancará de la hegemonía a Toni, otra de las claves de la trama de la serie. Velencoso ha reconocido que dudó a la hora de aceptar el papel, pero que la primera lectura de los guiones despejó de inmediato la incertidumbre.

La actriz Miriam Giovanelli es la encargada de interpretar el personaje de Bellísima. Se trata de una joven que pretende rehacer su vida tras haber sido actriz porno. Para ello, tendrá que luchar contra todas las barreras que le pone la sociedad. “En el porno es más fácil entrar que salir. Es necesario que series como Nacho, que no es una serie porno, pongan luz sobre temas que siguen siendo tabú”, ha dicho la joven intérprete, que ha reconocido que nunca ha sido consumidora de porno.