Mediaset aplaza el juicio por despido de Paz Padilla

Mediaset ha solicitado el aplazamiento del juicio sobre el despido de Paz Padilla, causa que debía verse hoy en un tribunal madrileño. La cadena ha pedido aplazar la vista tal como se le ha comunicado a la defensa de la presentadora y actriz gaditana.

Padilla fue despedida en enero a raíz de un programa de Sálvame en el que abandonaba el plató tras una discusión sobre la vacunación del covid en el que Padilla zanjaba la discusión con su marcha. No regresaría esa tarde ni volverá a aparecer más en un programa de Telecinco.

Mediaset estaría recabando nuevas pruebas para añadir al despido de su ex trabajadora, según sopesa la parte demandante. La que fuera presentadora de espacios como Qué me dices vivió una segunda etapa en Telecinco que se inició hace diez años en la que llegó a ser jurado de espacios de entretenimiento como Got Talent y actriz en La que se avecina, con el papel de Chusa.

De ser de los rostros más frecuentes de Telecinco, con gran peso en la conducción de Sálvame, pasó ser despedida. Padilla tiene en escena en Barcelona un monólogo sobre sus experiencias vitales, El humor de mi vida, basado a su vez en el libro donde hablaba de su reciente viudedad.