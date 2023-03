Nacho Palau anuncia la noticia más esperada: ya está curado del cáncer de pulmón

Nacho Palau ha ganado la batalla al cáncer. Tras siete meses de lucha contra el cáncer de pulmón, el escultor ha comunicado la buena noticia en sus redes sociales. “¡Que sí, que estoy curado! Estoy muy feliz y agradecido por tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

Sin duda, la noticia que todos estábamos esperando desde que le diagnosticaron un cáncer de pulmón el pasado 25 de agosto. Ese día Nacho Palau anunciaba en su perfil de Instagram que le habían diagnosticado dicha enfermedad. Tras llegar de Supervivientes, la expareja de Miguel Bosé tuvo que someterse a varias pruebas en el hospital. Lo que pensaba era una simple gripe acabó siendo un cáncer. Comenzaba a finales del mes de agosto una lucha encarnizada para superar la terrible enfermedad.

Durante todo este tiempo, Nacho Palau ha recibido el apoyo incondicional de sus seguidores, que han estado al tanto de su evolución médica. Los mensajes de cariño se han multiplicado en sus redes sociales, siendo un acicate más para dejar atrás el maldito cáncer. El escultor ha ido informando poco a poco de sus avances. Cuando cumplió 50 años quiso tranquilizar a sus seguidores, asegurando que se encontraba bien de salud. El exconcursante de Supervivientes ha estado arropado en todo momentos por los suyos, con mención especial para Christian Villela, su pareja actual, y sus dos hijos.

Nacho Palau, que a finales de febrero regresó a la televisión para explicar cómo había convivido con la enfermedad, ha conseguido salir vencedor de una dura batalla. No obstante, ha tenido que vivir unos episodios de extrema dureza, tal y como comentó a Paz Padilla en el recién cancelado Déjate querer. “Tuve un día que bueno, dije no puedo más. Que se termine esto, me lleve por delante y no quiero saber nada”, confesó hace un mes y medio.