Nacho Palau, el gran desconocido de 'Supervivientes'

Nacho Palau, ex pareja de Miguel Bosé, es un concursante nato de la presente edición de Supervivientes.

Nacho Palau habla de sus hijos en "Supervivientes"Vía: Telecinco pic.twitter.com/gc3lRw9QXA — Espectáculos España (@EsEspectaculos) May 11, 2022

El escultor, quien estuvo a la sombra del cantante 26 años, lleva con estoicismo la separación de sus hijos y constantemente habla de ellos. Considerado uno de los grandes desconocidos del mundo del corazón, Palau confiesa que su mayor recompensa en el programa sería ver a sus niños, aunque sabe que es "imposible" porque no quiere exponerlos mediáticamente.

En lucha con Bosé a fin de que los cuatro hijos de la pareja se críen juntos, al menos en 2020 llegaron al acuerdo de que durante algunas temporadas los dos hijos biológicos del artista y los otros dos biológicos de Palau se vean y convivan durante algunas temporadas con uno y otro progenitor.

Amigo de rostros conocidos como la modelo Laura Sánchez y su marido, David Ascanio (con el que ha colaborado profesionalmente), Palau estudió la carrera de Ciencias Químicas aunque acabó dedicándose al mundo de la escultura. Nacho conoció a Miguel Bosé con tan sólo 19 años, como reveló en Déjate querer, el programa de Toñi Moreno. Fue en un concierto del cantante en Valencia. "Fue un flechazo. Yo lo dejé todo y me fui a Extremadura, donde él acababa de comprar una finca. No teníamos luz, ni agua ni nada, pero éramos muy felices”, contó a la presentadora de Sanlúcar. "No me arrepiento de nada y volvería a repetirlo todo, he estado muy enamorado y creo que por fin le he perdonado".

En plena crisis sentimental hace unos años, se mudaron a Panamá, donde el artista se instaló en una mansión con los cuatro niños; en una vivienda anexa lo hizo Nacho, solo. Miguel le pagaba la casa, le compró un coche y le daba 3.000 euros al mes: "Yo solo podía ver a mis hijos cuando él no estaba". Cuando la situación se volvió insostenible, regresaron juntos a Madrid. "Un día, Miguel cogió a dos de los niños y se fue a México. Sin más. La decisión de separarlos fue suya, no sé si lo hizo por despecho", sostuvo en una de las pocas entrevistas que ha concedido antes de embarcarse en su aventura en Honduras.