Así es Natalia Sánchez, la añorada Tete y protagonista de ‘Sueños de libertad’

La serie Sueños de libertad es la nueva apuesta de Atresmedia. La ficción, uno de los grandes estrenos del grupo audiovisual para este 2024, llega a Antena 3 con Natalia Sánchez al frente. Seguro que muchos la conocen por su papel en la mítica serie Los Serrano cuando apenas era una niña. La joven Tete se ha hecho una mujer y será la encargada de encarnar el personaje de Begoña Montes, la protagonista de Sueños de libertad, la serie que sustituye en Antena 3 a Amar en tiempos revueltos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Sánchez (@natasanchezmol)

Natalia Sánchez apenas contaba con 12 años cuando apareció por primera vez en Los Serrano, aquella serie entrañable protagonizada por Belén Rueda y Antonio Resines. En la serie de Telecinco dio vida a Tete, una de las hijas del matrimonio formado por Lucía y Diego. En aquella etapa se produjo una curiosa circunstancia, ya que fue pareja del actor Víctor Elías, tanto en la ficción como en la vida real.

“Fuimos novios seis años, fue mi primer amor en toda regla. Me aportaba toda la estabilidad que no tenía en esa época, cariño y confianza. Y a la vez era compañera de curro”, dijo Víctor Elías, la actual pareja de Ana Guerra, en una entrevista. El productor musical también habló de cómo surgió la chispa entre ellos tras regresar de las vacaciones de verano. “De repente, al volvernos a ver, hubo ese primer feeling químico”, reconocía.

El amor entre ambos tocó a su fin en el año 2012, aunque a día de hoy conservan una bonita amistad, tal y como se ha podido comprobar hace unos meses en las redes sociales. La propia Natalia, que lleva una idílica vida de pareja junto al actor Marc Clotet, fue una de las primeras en felicitar a Elías cuando anunció su compromiso de boda con Ana Guerra.

“¡Mis personas vitamina! El viernes volvía disfrutar de estos dos seres de luz encima del escenario y fuera de él. Esta vez, por suerte, sin prisa… Os prometo que me fui a casa con las pilas cargadas. Lo cierto es que llevo más de un mes de locura total, entre ensayos, rodajes, viajes y familia… Y, en esas horas, entre los dos, me dieron la bocanada de aire fresco que necesitaba Lo de Ana Guerra encima del escenario es… no sé ni cómo describirlo ¡de otro planeta! Pero es que en la distancia corta es para casarte con ella. No sé a qué espera Víctor Elías”, escribía Natalia sobre Víctor y Ana Guerra en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Sánchez (@natasanchezmol)

En la actualidad, la actriz ha creado una bonita familia junto a Marc Clotet. Ambos se conocieron en una obra de teatro en la que trabajaron juntos en 2014. Desde entonces se han vuelto en inseparables. Fruto de su amor han nacido Lía, de cuatro años, y Neo, de tres. La pareja, muy unida desde que se conocieron, no cree que tengan que pasar por el altar para certificar su amor. “Bastante compromiso es tener dos hijos, tener casas en común, nuestra vida en común. Bastante compromiso es ya, no nos hace falta”, declaró la actriz en una entrevista.