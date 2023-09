Otra Navarro, y no es Chabeli, se sube al carro de Bertín Osborne

El nombre de Bertín Osborne vuelve a estar ligado al de una mujer. El programa Espejo Público ha contado que el cantante de rancheras había mantenido una relación con una compañera de gremio. Gema López, uno de los recientes fichajes de Atresmedia, ha apuntado el nombre de Encarna Navarro, una cantante y exconcursante de Operación Triunfo, que curiosamente tiene varias fotografías con Bertín Osborne en su perfil de Instagram. También comparte con apellido con otra ex del presentador, Chabeli Navarro.

🚨EXCLUSIVA 🚨 Encarna Navarro, concursante de 'Operación Triunfo', cuenta cómo ha sido su relación con Bertín Osborne:🗣️ "Destaco de él su voz, su simpatía y cómo sabe tratar a las mujeres"https://t.co/cjc8JA8EAw — Espejo Público (@EspejoPublico) September 19, 2023

Gema López ha señalado que no era una relación sentimental al uso, pero que quedaban de vez en cuando. “Cada vez que tenían ocasión se veían y quedaban”, ha recalcado. Por su parte, Laura Fa ha señalado que la relación, que habría durado 15 años, coincide en el tiempo con su matrimonio con Fabiola Martínez. “15 años son muchos años con alguien”, ha dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🄴🄽🄽🄰 (@ennaoficial)

Encarna Navarro, conocida como Enna en el mundo de la música, ha confirmado su relación con el presentador de El show de Bertín. “Me niega ahora, como si no me hubiera visto nunca. Yo de mi vida privada jamás he hablado. Me dedico a cantar pero no me gustaría permitir que me niegue. En 15 años ha habido muchas confidencias entre los dos. Cuando me enteré de la noticia de que iba a ser padre, le mande un WhatsApp”, ha explicado en el magacín matinal de Antena 3.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐌𝐁𝐆 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲 (@_mbgphotography)

Navarro ha asegurado que está muy dolida con el rechazo de Bertín, que niega haber mantenido una relación con ella. Ambos han compartido escenario en varias ocasiones, tal y como se puede comprobar en la cuenta de Instagram de Enna. Precisamente en una de sus publicaciones junto a Bertín, la artista habla de “complicidad y magia”, unos sentimientos que se han evaporado con el paso del tiempo.