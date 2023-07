Patricia Pardo colma en un año el mayor deseo de Christian Gálvez

La boda secreta de Christian Gálvez y Patricia Pardo y el embarazo de la presentadora gallega han causado un gran revuelo en la prensa del corazón. Dos bombas contra la línea de flotación de Almudena Cid, que siempre ha mostrado una posición muy débil en este asunto. El enlace de la pareja de presentadores tuvo lugar en la más estricta intimidad el 29 de julio de 2022 cuando apenas llevaban unos meses de noviazgo.

Ahora todas las miradas se posan sobre Almudena Cid, la exmujer del presentador de 25 palabras. Con la gimnasta estuvo 11 años casada y nunca dieron el paso de tener hijos en común. Al parecer, Christian quería ser padre, pero Almudena no se veía preparada para ser madre.

“He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas. Él expresó su deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos. Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada para serlo. Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas. Lo pasé realmente mal”, dijo en una entrevista en 2018.

El embarazo nunca llegó y ese pudo ser el detonante de la ruptura de un matrimonio que no había mostrado en público síntomas de flaqueza. Christian Gálvez ha conseguido en un año con Patricia Pardo lo que no pudo obtener en 11 años de matrimonio con Almudena Cid. El deseo de ser padre estaba ahí y no encontraba la respuesta afirmativa de la exgimnasta.

Pues bien, la editorial Espinas ha animado a Almudena Cid a que leyera sobre el mismo autor que citaron Christian Gálvez y Patricia Pardo en el comunicado. “Almudena Cid tiene que leer la historia de Consuelo de Saint-Exupéry para que se cierre el círculo". Mientras tanto, Cid se limitó a hablar de su libro de manera escueta. “Gracias. Yo os recomiendo el mío, Caminar sin punteras. Fue muy terapéutico escribirlo”, un mensaje que iba acompañado de un corazón.

La exgimnasta ha publicado en Instagram una parte del podcast Lo que tú digas en la que habla sobre la ruptura de su matrimonio. “En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida y yo sé cómo he transitado en esta vida hasta ahora. Y de lo que me tengo que preocupar es de estar yo bien y de cuidarme y de recuperarme de algo que no esperaba que me pasara de la manera en que me ha pasado. Y de aceptarlo de ver lo positivo de esta circunstancia. Porque yo me estoy redescubriendo en muchas cosas, que yo me tenía olvidada. El golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático visto desde fuera, pero sé lo que ha sido para mí. He visto mi fragilidad, mi vulnerabilidad”, ha explicado.