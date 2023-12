Peso Pluma: "surge una generación que intenta representar a México de la forma correcta"

Es la ‘superestrella’ de la música mexicana en estos momentos. Peso Pluma es el último artista en subirse al escenario de Apple Music Live, actuaciones en directo en la plataforma para conectar con el público de todo el mundo. La actuación en el Honda Center de Anaheim, en California, ha sido la última parada de su exitosa gira Doble P. La actuación completa se estrena en exclusiva en Apple Music y Apple TV+, donde los fans pueden disfrutar del show. Peso Pluma presentó sus mayores éxitos y los favoritos de los fans, incluyendo Lady Gaga, Nueva Vida y Rubicón, además de una actuación especial de Rosa Pastel con el artista Jasiel Núñez. Estas fueron las palabras de Peso Pluma (su nombre fuera de los escenarios es Hassan Emilio Kabande Laija) ante esta actuación para las plataformas de Apple.

–Su música es compleja para el directo ¿cómo plantea su espectáculo?

–Los instrumentos son una parte importante de nuestro espectáculo, porque nada de lo que tocamos es un playback o es sólo pista, como cuando cantamos en español. Todo lo que suena es natural y orgánico, y creo que eso es lo que más le gusta a la gente de mi espectáculo. Así que supongo que es lo más importante de estos conciertos, como el que se puede ver en Apple TV, es que todos los instrumentos van en directo.

–¿Cómo le ha ido en la gira estadounidense?

–El primer concierto fue muy especial. Nueva York también fue una locura, porque la gran urbe tiene mucha variedad de culturas. Fue especial para mi ver a toda esta gente de toda América, no solo de México. Había mucha gente de diferentes países cantando mis canciones. Nueva York fue especial, pero lo fue también Miami. Son muchos recuerdos, no puedo elegir sólo uno. Esto es un regalo que la vida me trajo, y así es como lo voy a vivir, conectando con mi gente.

–¿Qué suele elegir para vestir en unos conciertos que exigen tanto ejercicio físico?

–Para actuar me lleva prepararme sólo 30 minutos: tengo al mejor estilista y me prepara un montón de opciones…. Para estar en el escenario suelo llevar ropa relajada, porque sudo mucho, no paro de moverme, tengo que estar cómodo, pero cuando estoy fuera del escenario me gusta llevar cualquier cosa que sea …

–México a través de EEUU está llamado a ser cada vez más influyente en lo cultura. ¿Cómo va a ser su huella y la de otros artistas latinos en las generaciones más jóvenes de toda América?

–Estamos orgullosos, y nos sentimos realmente orgullosos de representar a nuestro país, a nuestra lengua y también a la bandera mexicana en cada país y en cada ciudad a la que vamos. Veo ahora mucha evolución. En general, veo que están surgiendo muchos nuevos talentos y toda una nueva generación que intenta representar a México de la manera correcta. Creo que estamos siguiendo el camino que muchos artistas mexicanos allanaron para que nosotros pudiéramos poner nuestro coche ahí y seguir el camino, y estamos haciendo lo mismo para la próxima generación. Así que es increíble el potencial de nuestro futuro.

–¿Cómo ha sido la colaboración con el neoyorquino A$APRocky?

–Es un sueño hecho realidad. Nunca pensé que me encontraría con ASAP, que fue una de mis mayores inspiraciones mientras crecía. Sólo llegar al estudio y conocerle es una experiencia realmente bonita para mí.

–Y también con un icono con Kanye West...

–Realmente Kanye West fue una gran parte de mí cuando era niño. Sólo verlo actuar y verlo ganar todos estos premios que suma en todo este tiempo fue una gran inspiración y una gran motivación.. Simplemente me motivó a construir ese carácter diferente, a construir un artista, un showman, a lo que aspiro en mi evolución.

-¿La música se escribe cada vez más en español?

–El talento está en toda América. Hay una nueva generación que se dirige a todo el mundo y que está aprovechando la oportunidad de mostrar nuestra cultura.