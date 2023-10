Preocupación por el estado de salud de Bruce Willis: ya no puede comunicarse

Bruce Willis continúa con su progresivo deterioro cognitivo. El actor que anunció el año pasado que sufría afasia atraviesa un delicado momento de salud. Glen Gordon Caron, productor de la serie Luz de luna e íntimo amigo del Willis, ha hablado en el New York Post sobre el estado actual del querido actor. “Sigue siendo Bruce, a pesar de que su estado ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente”, ha expresado.

El productor, que se deshace en elogios a Willis, está muy atento a su evolución médica de Willis, que no es la que todos desearían. “He intentado por todos los medios permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. Lo que hace que su enfermedad sea tan surrealista es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Amaba la vida y adoraba levantarse cada mañana e intentar vivirla al máximo. Realmente es un tipo increíble”, ha destacado.

Bruce Willis es uno de los actores más queridos de Hollywood. El intérprete comenzó su carrera en la televisión en los años 80. De ahí daría el salto al cine, su gran pasión. En la gran pantalla ha encarnado diversos papeles que le han llevado a lo más alto del cine. Algunas de sus películas más destacadas son Jungla de cristal, El sexto sentido, Pulp Fiction, entre otras.

Después de anunciar que padece afasia, se han estrenado dos películas que el actor ya había rodado. De esta manera, sus dos últimos trabajos han sido Paradise City junto a John Travolta y Detectice Knight: Independence, lanzada el pasado mes de enero.