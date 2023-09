Josep Santacana no se muerde la lengua y contraataca duramente a Arantxa Sánchez Vicario

El toma y daca entre Arantxa Sánchez Vicario y su ex marido, Josep Santacana, no ha hecho nada más que comenzar. La medallista olímpica y su exmarido se sientan esta semana en los banquillos acusados de ocultación de bienes. Arantxa Sánchez Vicario concedió una entrevista a El País, donde culpaba a Santacana de todos sus problemas financieros. Pues bien, ahora ha sido su exmarido el que ha dado una entrevista al citado medio para mostrar su versión de los hechos.

El empresario ha contestado a las duras acusaciones vertidas por la extenista. Santacana ha declarado que nunca engañó ni se benefició económicamente de Arantxa Sánchez Vicario. Según su versión, la que fuera campeona de Roland Garros no atraviesa dificultades económicas y añade que sus palabras forman parte de una estrategia de cara a la cita judicial.

“No es cierto que Arantxa sufra dificultades económicas. Es una estrategia de cara al juicio para dar pena. Vive en un apartamento de lujo junto a la bahía de Miami a 200 metros de la casa de Enrique Iglesias. E insiste en llevar a los niños a colegios privados. Arantxa tiene sociedades, dinero e inmuebles. Siempre ha tenido, y continúa teniendo, su patrimonio oculto”, ha explicado.

El empresario ha contado que su exmujer ya era insolvente antes de que ambos contrajeran matrimonio. Y es más considera que fue utilizado por ella para tapar su mala praxis. “Ya todo estaba hecho y la mayoría de su patrimonio había desaparecido. Entré en la vida de Arantxa en el momento ideal para buscar un perfecto culpable de todos los errores que habían cometido”, ha manifestado.

Santacana también ha lanzado varios dardos a la familia de su exmujer, a los que considera como los principales culpables de los problemas de Arantxa Sánchez Vicario. “Yo nunca he conocido ni administrado su patrimonio. Todo lo llevaba su familia. Nunca engañé a Arantxa ni me beneficié económicamente de ella. Lo único que hice fue ayudarla a recopilar información para una mejor gestión de su patrimonio inmobiliario. Tenían deudas, hipotecas, en algunos casos embargos. Lo que se hizo no fue ocultar su patrimonio, sino desinvertir para poder pagar las deudas”, ha aclarado.