Tamara está hasta “el gorro” de que le pregunten por Ezequiel Garay

Después de diez años de relación y dos hijos en común, Tamara Gorro comunicaba el final de su matrimonio con Ezequiel Garay. Su relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, tocaba a su fin. Con el paso del tiempo, los rumores de una posible reconciliación sobrevuelan sobre la expareja, que ya fueron vistos juntos el pasado verano en Ibiza. Por aquel entonces Tamara echaba balones fuera y descartaba la posibilidad de una reconciliación.

Un mes y medio después, ambos han sido fotografiados en Roma y de nuevo se han avivado los rumores. La influencer ha demostrado hacer honor a su apellido, y estar hasta el gorro, de la insistencia de la prensa rosa. Ha explotado a través de un comunicado que ha compartido en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

“Hace un tiempo, para mí el suficiente, decidí que las redes sociales iban a dejar de ser una presión para mí. Llega un punto que si no las controlas te llegan a superar. Yo no me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien? Estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De ahí en adelante no tengo por qué decir nada. Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, allá tú, adelante, eres libre”, ha posteado.

Lo cierto es que la relación entre la colaboradora de Y ahora Sonsoles y el exfutbolista nunca ha dejado de ser cordial, aunque choca bastante estos acercamientos tras firmar el divorcio. “Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, bravo. Quien quiera pensar que nos vemos de vez en cuando porque nos apetece estar juntos porque nos echamos de menos, bravo. Quien quiera pensar que vamos poco a poco y no nos queremos adelantar para no cometer los mismos errores, bravo, y quien quiera pensar que nunca nos hemos divorciado, pues bravo también”, ha comentado sobre las diferentes casuísticas que rodean su relación actual con el exjugador del Real Madrid y Valencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cuernis 🕵️‍♀️ (@lacuernis)

En apenas mes y medio Tamara y Ezequiel han compartido dos escapadas: una a Ibiza y otra a Roma. En el caso del último viaje, el perfil de La Cuernis en Instagram afirma que ambos han paseado por los lugares más destacados de la capital de Italia. Lo que ha quedado claro es que entre Tamara y Ezequiel existe una amistad enorme que veremos con el paso de los días si torna en una nueva oportunidad sentimental.