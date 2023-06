¿Es el hombre más enamorado del mundo? Tsitsipas y Paula Badosa: “Somos almas gemelas”

Tras confirmar Paula Badosa en la revista ¡Hola! su relación con Stefanos Tsitsipas, ha sido el número 5 del ranking ATP el que se ha pronunciado por primera vez sobre su historia de amor con la tenista española. Ambos han revolucionado el mundo del tenis con un tonteo excesivo, del que se desprendía que estábamos ante algo más que una bonita amistad. El tenista griego, que se encuentra en Stuttgart preparando la temporada de césped en el circuito ATP, ha hablado alto y claro en el diario Bild de Paula Badosa, su flamante novia.

Tsitsipas ha reconocido que Badosa se está recuperando de una lesión y que prefiere que los medios no la persigan y que ella pueda seguir con su puesta a punto para intentar estar de vuelta en Wimbledon. “No hay necesidad. Tiene una lesión grave y está tratando de regresar a Wimbledon. Por lo tanto, la rehabilitación es muy importante para ella. Quiero lo mejor para ella, al igual que quiero lo mejor para mí. Es una colaboración muy bonita. Así que no hay necesidad de un fotógrafo en Stuttgart, te lo prometo”, ha contado.

La palabra colaboración no tenía nada que ver con la manera de expresarse de la tenista en la revista ¡Hola!, donde confirmó abiertamente su relación de pareja: “Sí, estoy saliendo con él”, manifestaba. Por ello, el ateniense tuvo que matizar sus palabras. “No puede ser una colaboración en ese sentido. Sí, somos pareja. Pero no solo eso. Somos almas gemelas. Tal vez así es como deberías definirlo. Es muy raro que encuentres a tu alma gemela. Si le preguntas a Paula te dirá exactamente lo mismo”, ha aclarado.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa dancing together 💃🏻🕺🏻Tennis needed another power couple. They gave it to us. 💚pic.twitter.com/fhSFxAa7yJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2023

Tsitsipas está encantado con su nueva novia, con la que ha tenido una conexión especial desde el primer momento. Un flechazo en toda regla. “Te diré una cosa: he conocido a muchas mujeres en mi vida. Y puedo decir eso con mucha confianza. Nunca me había sentido tan atraído y encontrado tanta belleza e interés en una mujer. Le dije eso a Paula y ella dijo lo mismo y me alegró escuchar eso de ella. Nuestras mentes están en la misma longitud de onda, es una conexión tan espiritual. Tenemos buenas vibraciones juntos. Es una experiencia muy hermosa. No creo que mucha gente experimente ese tipo de conexión espiritual y de alma gemela con alguien. Si viajas mucho por el mundo, esto es lo que estás buscando. Crees que lo encontrarás en algún lugar del mundo, pero a veces está justo frente a ti”, ha finalizado.