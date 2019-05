Como una estrella de Hollywood desfiló por la alfombra roja de Cannes Alejandro Agag, el yerno del ex presidente José María Aznar, que posó para las cámaras acompañado de estrellas de primera fila como los actores Leonardo DiCaprio y Orlando Bloom. Pero, ¿qué hacía el empresario mezclado con la élite del cine?

Enfundados en sendos trajes negros y sin separarse de sus gafas de sol, el trío se reunió para la presentación del documental And We Go Green, una producción dirigida por Fisher Stevens sobre la defensa del medioambiente en la que el protagonista de Titanic es productor. Agag, por su parte, interviene en el documental como fundador de la fórmula E, una competición automovilística con coches eléctricos alternativa a la fórmula uno y respetuosa con la lucha contra el cambio climático.

Y es que, como director ejecutivo de la la fórmula E, el marido de Ana Aznar Botella se codea habitualmente con estrellas del cine y del espectáculo, como Elizabeth Hurley, Justin Theroux y Diane Krugger.