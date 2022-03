Almudena Cid, devastada por la actitud de Christian Gálvez: "No sé con quién estuve"

La declaración pública de amor en su programa de Christian Gálvez a su nueva novia, la también presentadora Cristina Pardo, no ha caído en saco roto. Su ex mujer, Almudena Cid, su familia y amigos han reaccionado criticando a Gálvez por alardear de haber rehecho su vida sentimental tan pronto después de un matrimonio de 11 años con la ex gimnasta.

La propia Almudena, quien según fuentes cercanas se encuentra destrozada e intentando recomponerse de un varapalo amoroso que no se había visto venir, ha reconocido haberse sentido "engañada". "... Ahora necesito comportarme acorde a mis valores. Quizás algún día se sepa todo", ha manifestado según una fuente cercana. "No sé con quién estuve".

La historia cambia de visión https://t.co/K9N4NPjbAM — Saúl Ortiz (@saulortizs) March 14, 2022

Aunque la deportista y actriz no ha querido hacer declaración alguna frente a las cámaras, ha dejado clara su postura a través de algunos de los 'me gusta' que ha dado a ciertos comentarios en las redes sociales. Atenta a las opiniones de sus seguidores, Cid ha leído algunos tweets con los que se ha sentido identificada y ha interactuado. "Cuando una relación se rompe, lo más importante son los tiempos. Qué mal lo está haciendo Christian Gálvez, realmente. El regodeo público está haciendo un daño terrible a Almudena. Es imposible no empatizar", escribía el periodista Saúl Ortiz en su cuenta personal de Twitter.

Un mensaje que tuvo respuesta de algunos de sus seguidores, a los que la ex gimnasta quiso mostrar sus sentimientos de manera más implícita: "Después de que fue una sorpresa para Almudena, cuando días antes le regalaba flores, con declaración de amor incluido, fue como un ataque hacia ella y sin ningún respeto, fue un ahí te quedas, tengo otra y a ti te engañé con el ramo de flores, tonta, que te has creído todo", señalaba una internauta. "Que Christian Gálvez haga esta declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad", fue otra de las críticas.

Gálvez, por su parte, ha respondido tajante y de forma muy clara a los que le reprochan que aireara a los cuatro vientos su nueva ilusión con Cristina Pardo. "¿Tener que declarar mi amor públicamente? No, nunca tengo que hacer nada, hago lo que quiero", ha dicho.