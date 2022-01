La amiga de Urdangarín es una compañera de trabajo

La publicación de unas fotos de Iñaki Urdangarin de la mano de una desconocida por la playa de Bidart se ha convertido en el tema del día. Unas imágenes que dejan entrever no solo una posible deslealtad del ex deportista a su mujer, la infanta Cristina, sino que parece han desvelado que el matrimonio lleva roto desde hace tiempo.

🔴 Ainhoa Armentia, todo sobre la mujer que pasea de la mano de Iñaki Urdangarinhttps://t.co/3QXXWjBLsg — Lecturas (@Lecturas) January 19, 2022

La identidad de la mujer con la que Urdangarin disfruta de su tiempo libre ha sido la gran incógnita de la jornada tras saltar la noticia. Un misterio que, tras mencionarse varios nombres, parece resuelto por fin. Según señalan numerosas fuentes, entre ellas la propia revista Lecturas -la que publicó en exclusiva las polémicas fotos- se trata de Ainhoa Armentia, una compañera del despacho de abogados donde el ex duque de Lugo trabaja como asesor empresarial desde hace unos meses, y donde habría surgido un acercamiento.

En el perfil de InfoJobs de Ainhoa se presenta como analista contable y con "habilidad para enfrentar situaciones de desafío y superación. Alta capacidad de relación, trabajo, entusiasmo y energía. Emprendedora, polivalente y resolutiva". Rubia y de ojos marrones, algunas fuentes aseguran que Armentia tiene 43 años y dos hijos.

Ainhoa se mostró de lo más cómplice con Urdangarin, junto al que ha protagonizado el paseo más comentado del año. Un paseo que tuvo lugar el pasado 11 de enero, unos días antes del cumpleaños del ex deportista y pocos después de que Iñaki disfrutara de las navidades junto a la infanta Cristina y sus hijos en Vitoria.

Ajenos a las miradas de curiosos, Iñaki y su acompañante disfrutaban de un relajado paseo que ha provocado reacciones de todo tipo. Y no es para menos. La más aplaudida ha sido la del segundo hijo de Iñaki y Cristina, Pablo Urdangarín, quien nada sorprendido por las preguntas de los periodistas acerca de la nueva relación de su progenitor, respondió: "Yo prefiero no decir nada porque es un tema familiar pero ya está, son cosas que pasan y lo hablaremos entre nosotros". Muchos han destacado la actitud madura y sosegada de Pablo, que contrasta con la de Victoria Federica, hija de la infanta Elena, quien se ha encarado este miércoles con un reportero muy enfadada. En actitud opuesta, su primo Pablo no tuvo reparos en responder si había hablado de este asunto con sus padres: "Sí, todo bien, la verdad. Todos estamos todos tranquilos y todos nos vamos a querer igual, o sea que ya está, no hace falta nada más".