Ana Rosa tiene ganas de volver al trabajo

Ana Rosa Quintana lleva más de tres meses alejada de la televisión después de anunciar en su programa que padece cáncer de mama y que dejaría de conducir su programa "durante un tiempo". La presentadora está más activa en Instagram que nunca y ha revelado cómo se encuentra, confesando la "rabia" que le da perderse todo lo que está ocurriendo en El programa de AR, entre otras cosas, por el huracán político que sacude estos días al PP.

"Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas... He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona", escribe Ana Rosa en su Instagram.

Hace tan solo una semana y también a través de su perfil en las redes, la periodista reveló que se encuentra ya en la fase final de la quimioterapia. "Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio. Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", explicó.

Como la propia Ana Rosa confiesa cada vez que manda un mensaje, está recibiendo todo el apoyo y el cariño de sus amigos y compañeros más cercanos, que están siguiendo muy de cerca la evolución de una enfermedad tan complicada como es el cáncer pero a la que Quintana planta cara con una entereza y valentía encomiables.