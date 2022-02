Ana Rosa Quintana está en la recta final de la quimio

Ana Rosa Quintana ha aparecido hoy en las redes para anunciar que se encuentra bien y camino de finalizar el proceso contra el cáncer, un carcinoma de mama, que le obligó a dejar su programa matinal en Telecinco en el mes de noviembre. El pasado 2 de noviembre anunciaba que se despedía por un tiempo, no muy largo. En el entorno de San Valentín ha reaparecido para decir que se encuentra en la recta final de su tratamiento de quimio.

"Hace mucho que no publico nada. Me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", ha expresado la veterana periodista. La líder de las mañanas televisiva relata que sigue una dieta de comida sana, entrenanmientyo, yoga, "caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros" y agradece todas las muestras de cariño recibidas en estos días.

En la foto Ana Rosa aparece relajada y sonriente en plena lectura de Un caballero en Moscú, de Amor Towles.