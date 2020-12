Los últimos 365 días nos han dejado múltiples situaciones que no podremos olvidar. Y no, no estamos hablando de coronavirus, cuarentenas o mascarillas, hablamos de los momentazos del mundo del corazón. Del mítico grito de "Estefaníaaaaa" en La isla de las tentaciones, a los culebrones del Merlos Place o el caso Mainat, además de la guerra entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. Entre tanto drama de herencias, enfrentamientos y rupturas, también encontramos noticias positivas en este 2020. Alguna hay, porque todo no puede ser malo.

La princesa de Asturias cumple 15 años

El pasado 31 de octubre, la primogénita de los reyes Felipe y Letizia cumplió 15 años, una edad muy bonita que supone un paso más en su camino al Trono. La princesa Leonor se enfrenta a un momento de cambios, conflictos y búsqueda de identidad, con una vida normal pero la vista puesta en un futuro nada convencional. En todo momento con el apoyo incondicional y los consejos de sus padres, que desde el día que nació su hija se han enfrentado a un doble desafío: el de educar (en ocasiones bajo los focos) a la futura jefa del Estado, a la vez que desean que se críe de un modo similar a cualquier niña de su edad. "(...) si hay algo que mi hermana y yo hemos aprendido es el sentido de la responsabilidad. Nuestros padres nos lo han enseñado siempre", manifestó Leonor en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo.

Dani Rovira vence al cáncer

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @danirovira

Dani Rovira nos dio una lección de valentía y coraje este año. El actor malagueño fue diagnosticado de un linfoma de Hodgkin en marzo y, después de seis meses de lucha, el 15 de agosto compartió la mejor de las noticias. "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy (...) Estoy enamorado de la vida", escribió en sus redes, dando las gracias a todas las personas que estuvieron a su lado. El protagonista de Ocho apellidos vascos, que cumplió 40 años el 1 de noviembre, ya ha vuelto al trabajo.

Sara Carbonero e Iker Casillas vuelven a España

Después de haber vivido los últimos cinco años en Oporto, Iker Casillas y Sara Carbonero han regresado a casa junto a sus hijos. La periodista afirma que ha "aprendido a vivir con mayúsculas" tras diagnosticársele un cáncer de ovario hace un año.

Rosalía, 'reina' de los Grammy

La artista catalana se alzó con el gramófono al 'Mejor disco latino de rock, urbano o alternativo' por su álbum El mal querer y puso en pie al auditorio al completo del Staples Center de Los Ángeles con una actuación épica.

El primer cumpleaños de Archie

El 6 de mayo volvimos a sonreír con el vídeo del primer cumpleaños de Archie Harrison Mountbatten-Windsor. El primogénito del príncipe Enrique y Meghan Markle leía un cuento con su madre mientras crece feliz y sus padres emprenden una nueva vida en Estados Unidos.

El embarazo de Paula Echevarría

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

El 24 de septiembre, la actriz asturiana anunció que estaba esperando un bebé con Miguel Torres, el ex futbolista que ocupa su corazón desde hace tres años.

Tamara Falcó, enamorada

2020 ha sido un año de contrastes para la hija de Isabel Preysler. A la pérdida de su padre, el marqués de Griñón, su tío Fernando Falcó (que era su padrino) y su cuñado Jaime Carvajal, se ha sumado la llegada a su vida de Iñigo Onieva, con el que sale desde septiembre.