De sus primeros encuentros con Isabel Pantoja a los responsables de la corrupción en Marbella: las 6 bombas de Julián Muñoz

“Cuando yo me muera quiero que quede algo escrito de lo que pasó en Marbella. Cada uno con su verdad, pero la mía es esta”. Así comenzó la retransmisión de la entrevista póstuma de Julián Muñoz concedida a ‘De Viernes’. Toda una declaración de intenciones que marcó el camino de las casi tres horas que vendrían después. A raíz de sus memorias, aún sin publicar y que empezó a escribir desde la cárcel, el exalcalde de Marbella condenado por malversación de fondos llevaba consigo la necesidad de confesarse. Y lo hizo.

Fallecido el 24 de septiembre a los 76 años, después de una larga enfermedad, ha dejado un legado de revelaciones tras de sí. 600 páginas de recuerdos para ajustar cuentas con los protagonistas de su historia y la entrevista que le concedió a Santi Acosta, 21 días antes de morir y con la ineludible condición de que no se publicase hasta su ausencia.

Habló entonces, y así lo hemos podido ver, de sus primeros encuentros con Isabel Pantoja; de Maite Zaldívar, el entramado que rodea el caso Malaya, sus ingresos en negro y el peor o mejor momento de su vida. A continuación, nos adentramos en las 6 bombas más sonadas de la entrevista póstuma de Julián Muñoz.

Su primer encuentro con Isabel Pantoja: “Fue mi perdición”

Por supuesto, en el relato de vida de Julián Muñoz no puede faltar Isabel Pantoja. La misma mujer a la que define como “su gran perdición” y el principio de su fin. A medida que avanza la conversación, el político habla de cómo se enamoraron y de la fecha de su primer encuentro, algo que no había trascendido hasta ahora.

“Yo a la Pantoja la conquisté por teléfono. Yo siempre que tenía ocasión la llamaba. Un día, otro, pum pum, pum pum, era una cosa como ‘los enamorados de Teruel’. La buscaba como un adolescente con la testosterona por las nubes. Era una obsesión, como a los 20 años…”, recuerda Muñoz con aires de nostalgia en la entrevista. Asimismo, prosigue, “fue en la Candelaria, me fui a su habitación, en marzo de 2003… Sabíamos a lo que íbamos, fue un encuentro tierno, dulce, maravilloso, recreándonos el uno en el otro, sin tiempo”.

Isabel Pantoja buscó ser madre con Julián Muñoz

En la misma línea, el exalcalde de Marbella relata en sus memorias que “Isabel Pantoja se hizo una prueba para poder ser madre”. Incluso, según su relato, intentó quedarse embarazada, pero la edad y los rumores de infidelidad por parte de él supusieron el final de la relación.

¿Cuánto dinero le costó la tonadillera?

Como suele ocurrir en las historias de amor, los finales poco tienen que ver con lo que había en un principio. Y ya se veía venir: no todas las palabras hacia la tonadillera iban a ser tan bonitas. “Mi patrimonio, poco o mucho, se lo quedó enterito”, sostiene Julián Muñoz. “Isabel Pantoja me costó 90 millones de euros”.

Sus ganancias anuales (en negro): “Yo vivía como un marqués”

Además del amor, el terreno económico es también uno de los aspectos más sonados de la entrevista. “Yo reconozco lo mío”, asegura. “Yo ganaba 50.000 pesetas por sociedad municipal al mes y presidía 22, más los 5 millones de pesetas al año por formar parte del Grupo Gil. Todo se me pagaba en B. Además, Jesús Gil nos daba un millón de pesetas muy de vez en cuando. A mí me regaló una casa y la vendí por 35 millones y los guardé en billetes y sobres”. Al mismo tiempo, sus gastos eran mínimos: “Tenía chófer y no pagaba en prácticamente ningún sitio. Yo vivía como un marqués”.

“Me ofrecieron que traicionase a Jesús Gil. Pero no lo hice”

“Yo estoy cumpliendo 20 años de condena y si tengo que pedir perdón a alguien se lo pido al pueblo de Marbella”, sostiene el exalcalde de la ciudad. Sin embargo, lo más llamativo fue el momento en el que reveló que podía haberse librado del Caso Malaya. “Yo he querido mucho a Jesús Gil y nunca me he sentido capaz de traicionarlo. Es más, tuve una reunión en Madrid con el juez estrella y me ofrecieron salvarme si colaboraba. No lo hice”.

Asimismo, afirma que “Jesús Gil fue el mejor alcalde de Marbella, los cuatro primeros años. Después vio el color del dinero… y fue otra cosa”. Por último, añade en relación a Juan Antonio Roca: “Roca me ha repetido muchas veces: ‘Aquí estamos y hemos venido a hacer dinero. Punto. Marbella es una empresa y vamos a funcionar como funcionan las empresas’. Roca no metió la mano ni una sola vez en las arcas municipales. Lo suyo era la pasta de los empresarios e información privilegiada”.

El peor y el mejor momento de su vida

Al final de la entrevista, Santi Acosta formuló la inevitable pregunta: “¿Cuál ha sido el peor y el mejor momento de su vida?”. Ya sólo quedaba hacer el balance de una historia que más bien parece el guion de una película. Con calma, eso sí, Julián Muñoz responde de la siguiente manera: “El peor momento de mi vida fue cuando detuvieron a Maite. Ver a mis hijas y a mis yernos corriendo… En la cárcel te recompones”. Del mismo modo, asegura, “lo mejor ha sido casarme con ella, formar mi familia, mis dos hijas y mis cuatro nietos”.