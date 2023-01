¿Es la canción de Shakira contra Piqué un plagio?

Nueva polémica en torno al tema del que todos hablan, la canción de Shakira junto a Bizarrap en la que se despacha a gusto contra su ex pareja Gerard Piqué y la actual novia del ex futbolista, Clara Chía.

Mientras el vídeo de la colombiana sigue sumando millones de visualizaciones casi a cada hora que pasa y los comentarios, tanto en medios de comunicación como redes sociales y, por supuesto, también en el mundo real, van creciendo a ritmo similar, ahora la cantante venezolana Briella ha denunciado los notables parecidos del tema con una reciente canción suya.

El tema en cuestión se titula Solo tú y su estribillo recuerda mucho, en letra, melodía y arreglos, al de la canción de Bizarrap y Shakira. "Estoy en shock (...) no me puedo creer lo parecida que es a mi canción Solo tú", tuiteó la artista, cuyo nombre real es María Gabriela Otaiza.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

Horas después, compartió en redes sociales un vídeo comparando fragmentos de ambos temas y preguntaba a sus seguidores qué opinaban.

"Creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú para hacer su Bizarrap sesion. Quiero que lo escuchen ustedes mismos", dijo la venezolana en un vídeo publicado en Tik Tok en el que recordaba que estrenó su canción "hace seis meses y se volvió viral aquí en Tik Tok".

@briellamusica La sesión de Shakira con BZRP se parece a mi canción “Solo tú”?? ♬ sonido original - Briella

La cantante añadía que con estas publicaciones no busca crear o alimentar polémica alguna: "Este video no lo hago con la intención de buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Biza. Estoy en shock, no sé qué hacer", aseguraba.

