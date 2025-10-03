Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, la boda más esperada del año en Sevilla

La iglesia de los Gitanos vive este sábado otro hito de la familia de la duquesa de Alba con el segundo enlace de su hijo menor, Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona. Su futura esposa es quien ha sido su pareja durante los últimos diez años, Bárbara Mirjan, de 29 años, hija de un empresario de origen libanés, Javie Mirjan, y por parte de madre, Lourdes Aliende, de una familia vasca propietaria de una gran firma maderera. El matrimonio se oficia en el templo donde reposan las cenizas de la recordada noble que fue madrina de Cayetano en su primera boda en 2005, en la capilla del palacio de las Dueñas, con Genoveva Casanova. El sacerdote sevillano Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, quien ya casó a Cayetana de Alba en su boda con Alfonso Díez en octubre de 2011. Mañana se cumplen 14 años.

El duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, estará en primera fila, con sus hermanos Alfonso, Fernando (que se recupera de un cáncer) y Eugenia Martínez de Irujo, con su marido, Narcís Rebollo. El ausente, como sucedió en 2011, será Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Siruela, que ha justificado a su hermano mayor que está de viaje.

La hija del novio y de su ex, Genoveva Casanova, Amina, será la madrina del enlace, quien acompañe al contrayente al altar de unos titulares tan queridos por la duquesa. El padrino, el padre de la novia. El novio podría optar por el uniforme de maestrante que ya lució como novio en 2005 y que también vistió cuando fue padrino de su hermana Eugenia.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo en un acto el pasado noviembre

Como es lógico el modelo nupcial de la novia será una sorpresa hasta última hora y no luciría ninguna joya de su familia política aunque se entiende que el atelier habrá dejado en su obra detalles a Sevilla y a la familia ducal.

Bárbara Mirjan, licenciada en Filología Francesa, políglota, ha sido organizadora de eventos en Mediapro y OK Diario hasta que recientemente se ha centrado en este día tan señalado y en una nueva etapa vital. La diferencia de edad (el novio tiene 62 años) nunca ha sido un problema entre ambos durante todo este tiempo y es un asunto superado de debate en estos momentos aunque hoy seguirá despertando comentarios.

A la ceremonia religiosa y la fiesta en Las Arroyuelas hay previsto 300 invitados, con muchos rostros populares amigos de los novios, además de compromisos familiares. Entre los nombres que han surgido están Bertín Osborne, Carmen Lomana o Emilio Butragueño.

El catering Miguel Ángel se encargará del almuerzo y servicios posteriores de la boda de este sábado, con un menú marcado por productos de la tierra y de la propia Casa de Alba. El cubierto por persona ronda los 200 euros. En la fiesta al atardecer actuará un grupo rumbero imprescindible, Los Alpresa, y un cantante especializado en el tributo a Julio Iglesias, Diego Ramos. El ritmo seguirá hasta que los cuerpos aguanten.

Todo lo que es la celebración ha sido cuidado al detalle por la novia y se ha exornado al detalle esta fiesta en espacios al aire libre en el cortijo de La Motilla, en el entorno de Las Arroyuelas, complejo de turismo rural que se ha adaptado para la atención a los 300 invitados de este sábado.

La lista de boda de regalos muestra precios de todo tipo y detalles y equipamiento del hogar del matrimonioo aunque también se aceptan contribuciones para la luna de miel de los novios que, presumiblemente, han elegido Kenia como destino para descansar de estas semanas de tantos preparativos.