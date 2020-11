Ya nadie quiere a Johnny Depp

La imagen pública de Johnny Deep está seriamente deteriorada. Desde que el Tribunal Superior de Londres dictaminara el lunes que el relato de las supuestas agresiones cometidas por el actor hacia su ex esposa, Amber Heard, publicado en 2018 es "sustancialmente cierto", a Depp no paran de rescindirle contratos. La estrella ha comunicado a través de su cuenta de Instagram que le han obligado a abandonar la franquicia cinematográfica Animales fantásticos. Asegura, a través de un comunicado hecho público en su perfil de Instagram que, a raíz de la sentencia, el estudio Warner Bros le ha pedido que deje su papel del mago oscuro Gellert Grindelwald . "He respetado y aceptado esa solicitud", afirma él por us parte.

Esta adversidad se suma a su salida de Piratas del Caribe, pues Disney tampoco contará con él para la quinta entrega de la saga, en la que Depp interpretaba al excéntrico y mítico capitán Jack Sparrow.

La sentencia del juez Andrew Nicol esta semana estimaba que "las palabras que se publicaron en The Sun fueron sustancialmente verdaderas en su contenido", reconociendo así que The Sun podía calificar a la estrella de Hollywood como "wife beater" ("maltratador de esposas") por sus agresiones a su ex mujer.

Consecuencias profesionales

Aunque Depp negó en el juicio una y otra vez haberse comportado de manera violenta con su ex esposa y ha anunciado que recurrirá la sentencia, el magistrado consideró que "la gran mayoría de las supuestas agresiones contra la señora Heard por parte del señor Depp son más que probables para los estándares civiles", confirmando así que tales agresiones ocurrieron.

El actor demandó al tabloide británico, propiedad de Rupert Murdoch, y al periodista Dan Wootton por un artículo publicado en el 2018 en que le acusaba de maltratar violentamente a Amber Heard. Les acusaba de libelo, es decir, de denigrarle o difamarle sin tener pruebas.

Las consecuencias de la sentencia no han tardado en sentirse en la carrera profesional del protagonista de Eduardo Manostijeras, que además tiene que hacer frente a los millonarios costes del juicio.