¿Por qué no se han divorciado Joana Sanz y Dani Alves?

Joana Sanz quiere divorciarse de Dani Alves, pero no puede. El exjugador del FC Barcelona lleva varios meses en prisión, acusado de violar a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona. Alves ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales, pero que en todo caso fueron consentidas. Solo por ese motivo, una infidelidad en toda regla, la modelo sigue empeñada en iniciar una nueva etapa en su vida lejos del futbolista brasileño, que no se está mostrando colaborador en el proceso de divorcio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

Marc Leirado en el programa Así es la vida de Telecinco ha apuntado que el futbolista no acepta las condiciones del divorcio y que “está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo”. El colaborador del espacio presentado por Sandra Barneda ha asegurado que la decisión de la modelo es firme y que los trámites del divorcio se están retrasando por culpa de Alves, que aún considera que puede recuperar la confianza de su esposa. “Alves sigue afirmando que Joana es la mujer de su vida y no se va a separar”, ha dicho el periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

En esa línea iban las palabras que dirigió Alves a la que todavía es su mujer en la primera entrevista que ha concedido a los medios de comunicación. “También hablo para pedir a la única persona a la que tengo que hacerlo. Están siendo días duros para ella y le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer, aunque quizás ella sí se equivocó conmigo”, explicaba en la entrevista. Esas palabras sentaron como un jarro de agua fría a la maniquí que prefiere mantenerse alejada de los focos y centrarse en sus proyectos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

En ese sentido cobra especial relevancia su última publicación en Instagram, en la que hace balance del año con la idea de avanzar y dejar atrás todo lo malo que ha vivido. “Mira alto, no al frente. Tenemos un par de meses aún para darle un giro a este año que comenzó. Para algunos habrá empezado muy bien pero para otros pidiéndole al karma, destino o a alguna materia inexistente, que afloje. Pienso darle un giro evolutivo a este año, trabajar en mí y en mis proyectos propios que he dejado apartados. Se preparan, que voy para arriba”, ha posteado junto a una fotografía de espaldas que realza su espectacular figura.