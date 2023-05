Las dudas sobre la paternidad de Robert De Niro a sus 79 años

Si Ana Obregón ha sido madre, por gestación subrogada a los 68 años, con su fallecido hijo Aless de donante, el actor (y empresario hotelero) Robert De Niro redobla la apuesta y habría sido padre a los 79 años. No ha dado ningún dato más y se duda de si será una acción promocional de su película a punto de aparecer en la cartelera, About my father, comedia con Sebastian Maniscalco, que se estrena dentro de dos semanas.

Sería el séptimo hijo de De Niro, aunque se desconoce quién es la madre. La confesión del premiado intérprete la hizo al medio ET Canada, mientras hablaba sobre lo que se relata en su película sobre el equilibrio entre ser cariñoso y severo a la hora de educar a la descendencia.

"Sé que usted tiene seis hijos", le replicó la periodista canadiense. Y la respuesta paralizó a todos: "son siete, de hecho. Acabo de tener un bebé", declaró.

Pese a las dudas, los representantes han querido confirmar que, en efecto, Robert De Niro acaba de ser padre de nuevo, sin dar ningún dato más sobre el recién nacido.

El actor y su segunda esposa, Grace Hightower, pidieron el divorcio en 2018 tras un matrimonio que se extendió durante más de 20 años. De esa relación tuvieron a Elliot, de 25 años, y Helen, de 11, que tuvo con Hightower.

Los hijos mayores del actor de Uno de los nuestros, Casino o Taxi Driver son Drena, que tiene 51 años, y Raphael, de 46, de su primera esposa, Diahnne Abbott.

Y también tiene los gemelos Aaron y Julian, de 27 años, con otra ex pareja, Toukie Smith.

Entre el hijo mayor y su séptimo hermano hay más de medio siglo de distancia.