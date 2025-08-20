El electrodoméstico que te permite hacer helados premium y conos soft en casa

Con las altas temperaturas, una heladera es un buen aliado en casa para preparar refrescantes platos con heladosm helados soft o sorbetes. SharkNinja, la marca detrás del fenómeno viral Ninja CREAMi, innova en el mundo de los postres helados con el lanzamiento de la Ninja Swirl by Creami 13 en 1: un dispositivo que lleva la experiencia de la heladería y los helados premium en los hogares.

Disponible en España desde el 30 de julio por e-commerce esa innovadora heladera permite crear desde helados cremosos y gelatos hasta sorbetes y batidos, con una nueva función estrella, el helado soft en cono, inspirado en los cucuruchos de la feria y hamburguesería.Con su tecnología Soft Serve Creamify los usuarios pueden disfrutar de texturas suaves y espirales perfectas.

La heladera Ninja Creami

personalizando recetas con ingredientes favoritos, desde opciones clásicas hasta helados ricos en proteínas.La Ninja Swirl by CREAMi introduce 13 programas con un solo botón, incluyendo seis funciones tradicionales como helado, yogur helado y milkshake, y nuevas opciones como soft serve gelato y Fruiti. Además, la innovadora CreamiFit permite preparar postres bajos en calorías (menos de 150 kcal por porción) y altos en proteínas, ideales para los amantes de lo saludable. Tras el éxito de la CREAMi original, que desató una fiebre creativa en redes, SharkNinja responde a sus fans con un electrodoméstico versátil que combina facilidad, creatividad y resultados profesionales, invitando a todos a experimentar con sabores y toppings desde la comodidad de casa.