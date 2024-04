Así ha sido el embarazo de riesgo de Gisela con final feliz

Gisela ya tiene en sus brazos a su pequeño Indiana. A sus 45 años, la ex de Operación Triunfo ha vivido un embarazo muy complicado que ha pasado por diversas etapas, con dos ingresos en urgencias por un problema en los riñones. Tanto ella como su pareja, el fotógrafo José Ortega, han cumplido el sueño de sus vidas: ser padres. El camino para llegar a conseguirlo ha estado lleno de trabas. Además de los mencionados problemas de salud durante el embarazo, la artista ya había sufrido dos abortos con anterioridad.

La propia Gisela ha anunciado la buena noticia a través de sus redes sociales. El pequeño Indiana ya está con sus padres disfrutando de sus primeras horas de vida. “¡Bienvenido Indiana Lladó Ortega! Te estábamos esperando desde hace tanto que no nos lo podemos creer… ¡Eres nuestro sueño hecho realidad! Agradecer a todo el equipo de @dexeusmujer por el exquisito trato y profesionalidad… a todos. Enfermeros, auxiliares, pediatras matronas, nurseria, anestesistas, ginecólogos… en especial a la mía… menudo ser. Gracias Nuria Elías por ser la mejor compañía, profesional y persona en esta difícil etapa. Agradecidos a la vida”, ha publicado en su perfil de Instagram.

Gisela consiguió tras un largo proceso quedarse embarazada a los 44 años. Durante la pasada Navidad tuvo que ingresar de urgencia debido a una piedra en el riñón, un trance doloroso y molesto que se unía a su estado de gestación. En la revista Semana ha hablado de sus problemas de salud, los cuales le han impedido disfrutar del embarazo. “Ahora tengo dolor, pero no es de cólico, es dolor por el catéter porque la goma me roza la vejiga y tengo hemorragias, sangro todos los días y tengo mucha anemia por eso”, ha relatado.

No obstante, la artista tiene muchos motivos para sonreír. Indiana ha llegado al mundo en perfecto estado y Gisela ha contado con el apoyo incondicional de su pareja, sus familiares y sus seguidores que se han volcado con su embarazo. Una muestra de ello fue el baby shower que celebró a comienzos del mes de febrero, donde se desveló el sexo del bebé. “Estamos con muchas ganas. Hasta que no ha llegado el día de hoy, como he pasado por tantas cosas, no me lo creía. Me ha costado ilusionarme, pero por fin he llegado aquí y hoy he visto todo el montaje de la fiesta, la implicación tanto de la agencia como del atelier de Ramón Freixa y su equipo, y ver cómo lo está haciendo todo el mundo con tanto amor, cariño y tan bonito es algo que me emociona”, dijo en la revista ¡Hola! sobre la fiesta.