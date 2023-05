¿Cómo se encuentra Michael J. Fox de su párkinson? El vídeo es sobrecogedor

El actor Michael J. Fox, famoso por su papel en la saga de Regreso al futuro afirma que vivir con párkinson se está volviendo “cada vez más duro” y reconoció que no se imagina vivir con esa enfermedad hasta que tenga 80 años. En una entrevista a la cadena CBS este domingo el actor de 61 años reveló cómo ha sido vivir con esta enfermedad incurable desde que fue diagnosticado en 1991, cuando solo tenía 29 años y era una de las grandes estrellas de Hollywood.

El video es sobrecogedor y el actor está irreconocible.

Actor Michael J. Fox, 61, was diagnosed with early-onset Parkinson’s disease in 1991 when he was just 29. Fox tells Jane Pauley that dealing with the incurable disease is getting more challenging, and he can’t imagine living until he’s 80. More this 'Sunday Morning.' pic.twitter.com/hE7KeTiDUi