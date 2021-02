La familia real sueca tendrá su propio 'The Crown'

La familia real de Suecia tendrá su propio biopic en televisión, al estilo de The Crown con la familia real británica.

Según publica Variety, la cadena de Suecia TV4 y su servicio de streaming para Escandinavia C More colaboran con la escritora sueca Asa Lantz, la autora de la película Selma, para desarrollar una serie dramática sobre la familia real de este país y su actual monarca, el rey Carlos Gustavo, quien ascendió al torno en 1973 tras la muerte de su abuelo, Gustavo VI Adolfo de Suecia.

Esta producción pretende abordar la vida del soberano, trazando su camino desde su papel como heredero hasta su ascenso al trono. La serie está concebida como un drama de seis episodios que se prolongará durante varias temporadas.

Lantz, que lleva varios años investigando el material en el que se basará la ficción, calificó el proyecto como muy emocionante. "Se dice que otros reyes y reinas han tenido un impacto en los acontecimientos mundiales. La historia de nuestro rey es algo diferente. No tan destacada internacionalmente, pero es al menos igual de dramática y fascinante. Y para muchos de nosotros, completamente desconocida", aseguró la novelista en Variety.

Josefine Tengblad, jefa de ficción de TV4 y C More, explicó que la serie "se parece un poco a El discurso del rey en el sentido de que retrata a alguien que está siendo preparado para convertirse en una persona que no es y tiene gente detrás que intenta cambiarlo".

Como punto de partida, la producción tomará la muerte del príncipe heredero Gustavo Adolfo de Suecia -padre del actual monarca-, quien falleció en un accidente de aviación en Dinamarca en 1947. Por entonces, el esposo de la reina Silvia tenía sólo nueve meses, y tuvo que crecer y formarse como heredero siguiendo los pasos de su abuelo. Tenía cuatro hermanas mayores, Carlos Gustavo fue el quinto hijo, el único varón, nacido del príncipe que nunca llegó al trono debido a su prematura muerte y la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Según se vayan sucediendo los capítulos, la reina Silvia cobrará protagonismo. Así, se mostrará la historia de amor entre ambos y los inicios de una relación que se formalizó con su enlace el 19 de junio de 1976 en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo.

Por el momento, se desconoce qué actores interpretarán a cada uno de los miembros de la familia real sueca. Todo apunta a que, tal y como es el deseo de la guionista, será el actor sueco Joel Kinnaman quien encarne al rey Carlos Gustavo.

El rey de Suecia y su esposa, la reina consorte Silvia, tienen tres hijos: la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena. En 1980, la monarquía sueca se convirtió en la primera en cambiar sus reglas de sucesión para que el primogénito del monarca sea el heredero del trono, independientemente del género.