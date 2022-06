La canción 'Te felicito': así se desahoga Shakira de la decepción de Piqué

Doce años después de conocerse su romance, gestado desde el videoclip del Waka Waka, es otro videoclip, el de Te felicito, el que venía a anunciar la ruptuira de Shakira con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, Milan y Sasha. Tras conocer la infidelidad de su pareja, la pareja estaba llamada a la separación y la cantante colombiana se desahoga en este último tema, cantado junto a Rauw Alejandro, pareja de Rosalía.

El desencanto venía desde atrás. La pareja ya estaba separada y Gerard Piqué vivía solo aunque ha podido seguir viendo a sus dos hijos.

"Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso", arranca esta canción cuyo videoclip oficial se lanzó hace un mes. A los problemas sentimentales se suman los reveses fiscales de la cantante colombiana, sancionada por no reconocer su residencia en España pese a superar el tiempo que obliga Hacienda para declarar impuestos.

"Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien esе show", es el estribillo lanzado con toda la intención hacia su ex pareja. Shakira se sincera: "Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Los autores de Te felicito son sus dos intérpretes más Santiago Munera Penagos, Lenin Yorney, KEITYN, Ily Wonder, Andrés Mauricio Acosta Echeverri. Siete autores para un lamento en primera persona donde también se alude a la desaparición de la pasión y el amor.

La colombiana se queda a gusto. A Shakira sólo le ha faltado poner en la canción "Hala, Madrid".

Esta es la letra de 'Te felicito':

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebasó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show (bis)

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show (bis)

Te felicito, qué bien actúas

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo' (Uh!)

Te va a picar cuando recuerde' cómo nos comíamo' (Yah!)

Como ante' (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede' pa' que vea' la otra en la Mercede' (Yah!)

No me cuente' más historia', no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien.