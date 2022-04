La foto de Irene Montero con sus hijos de la que todos hablan

Irene Montero, la ministra de Igualdad, no es proclive a compartir en las redes sociales fotos de sus tres hijos. De ahí que la imagen que ha compartido, de un día festivo de Semana Santa jugando con sus niños, se haya vuelto rápidamente viral. También por un detalle: el mensaje precisamente de igualdad y también de cercanía y humanidad que Montero quiere transmitir con esta imagen, en la que uno de sus hijos varones aparece vestido con una falda. Además, al fondo de la habitación infantil se ven juguetes que siguen el método Montessori, corriente educativa que incide en el aprendizaje marcado por el ritmo del niño en el que el adulto sirve de acompañamiento.

La política de Podemos distrae a sus pequeños, los mellizos Manuel y Leo, de 3 años, y la pequeña Aitana, la benjamina de la casa de tan sólo 2 años, con un teatro de guiñoles. Los tres llevan una media melena rubia y todos, incluida la ocurrente mamá, visten de manera informal. Se trata de la primera foto que la ministra comparte con sus tres pequeños. Sí se había visto con anterioridad al padre de los niños, el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, leer un cuento a sus hijos en un momento de relax familiar coincidiendo con el Día de Reyes.

Ministra, mujer trabajadora e independiente y madre de familia numerosa, Irene Montero hablaba en 2020 sobre la maternidad en una entrevista concedida a Vanity Fair: "La maternidad me ha enseñado a ser más tolerante con el deseo de los otros", decía. Eso y que la educación de sus tres niños es algo muy importante para ella y para Pablo Iglesias. Unos pequeños a los que ya inculca valores de cara al futuro. "Nunca les digo cosas como 'no llores' o 'no tengas miedo', sino 'si te asusta subir ahí, yo te ayudo'".