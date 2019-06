Otro bautizo en el clan Rivera

Francisco Rivera y Lourdes Montes están deseando que llegue el día del bautizo de su hijo pequeño, Francisco, al que en casa llaman cariñosamente Curro. Tal y como ya hicieron con su primogénita en común, Carmen, el matrimonio quiere que su hijo reciba las aguas bautismales. Una celebración que se ha retrasado más de lo esperado debido a los compromisos familiares y profesionales de la pareja. Entre ellos, el bautizo del primogénito de Cayetano Rivera y Eva González, quien fue bautizado el pasado día 1 en Ronda.

No obstante, todo apunta a que en las próximas semanas será Curro el que reciba el primer sacramento, según ha explicado su orgulloso padre. "Quiero intentar que sea antes de verano porque si no, cuando bauticemos al niño, va a ir ya andando. Lo que pasa que entre unas cosas y otras ha estado todo complicadísimo. Cuando no es el bautizo de un amigo, es el de mi sobrino, los compromisos de los festivales taurinos que he tenido, la feria en la que Lourdes ha tenido follón, El Rocío... Lo hemos dejado y hay que bautizarlo ya", ha contado a Europa Press.

Ver esta publicación en Instagram Se puede estar más a gusto que nosotros ???? Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri) el 18 Ene, 2019 a las 9:50 PST

La pareja quiere que el bautizo sea antes de marcharse de vacaciones, y esperan encontrar fecha cuanto antes. En cuanto a los padrinos, el torero cuenta que hace mucho tiempo que lo tienen clarísimo: "Serán una amiga de Lourdes y un amigo mío", afirmó Francisco durante la gala de El Bombín de San Isidro. Además, ambos quieren que sea una fiesta pequeña y familiar, "una cosita íntima".

Fran y Lourdes han presentado la cecina de Don Angus, el nuevo producto de la empresa del torero, en Sevilla, y ha sido aquí donde han hablado sobre el tema. El colaborador de Espejo público quiere que sea antes de sus vacaciones ya que ahora sí puede disfrutar de la época estival, algo que antes era imposible debido a su profesión: "Veranear es algo chulo. Imagínate para mí que no lo había hecho nunca. Es algo muy agradable irte a un sitio unos días, desconectar y no hacer nada. Estoy con muchas ganas de salir de Sevilla".

El pequeño Curro nació el pasado 9 de enero convirtiéndose en el benjamín de la familia. La pareja tiene una hija mayor, Carmen, una preciosa niña de tres años que, a tenor de las fotos subidas por sus padres en las redes sociales, ha disfrutado mucho de la llegada de su nuevo hermano. Su padre compartió en Instagram, por ejemplo, una imagen en la que se veía a Carmen mirando embobada a su hermanito que dormía plácidamente en su cuna.

Ver esta publicación en Instagram Ya estamos en casa !!!! Una publicación compartida de Francisco Rivera (@f.r.paquirri) el 11 Ene, 2019 a las 8:14 PST

Estos son los dos hijos en común del matrimonio, pero Francisco hizo su debut en la paternidad con la llegada al mundo de Tana, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, que tiene ya 18 años.