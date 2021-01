Viejas leyendas: sus encontronazos en la red

A muchas viejas glorias les cuesta asumir la idea de que su minuto de gloria ya pasó. Eso es al menos lo que parecen intentar recuperar María Teresa Campos e Isabel Gemio por una parte, y los cómicos de Cruz y Raya por otra, con sus últimas polémicas. Dos periodistas y dos humoristas, compañeros al fin y al cabo, tirándose los trastos a la cabeza. Un espectáculo lamentable de viejas rencillas con leyenda, solera y pedigrí.

La entrevista que Gemio hizo hace unos días a María Teresa Campos para su canal de YouTube sigue dando mucho que hablar. Después de que tanto la veterana comunicadora como su hija Terelu y su nieta, Alejandra Rubio, tachasen de "mezquina" a la presentadora de Sorpresa, sorpresa por aprovechar la supuesta amistad que tenía con la malagueña para hacerle una encerrona, ésta no ha dudado en responder a través de un vídeo que ha compartido en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Gemio Cardoso (@isabelgemio_oficial)

Visiblemente dolida, e incluso con lágrimas en los ojos, Gemio asegura que en ningún momento quiso hacer daño a María Teresa y que realizó la entrevista desde el cariño y el respeto que siente por la periodista. Isabel Gemio ha justificado que hiciera mención a su edad –casi 80 años– porque para ella es admirable, pero en ningún caso, sostiene, buscando el enfrentamiento o dañar a su invitada.

A través de Pepe del Real, colaborador de El programa de Ana Rosa, María Teresa ha respondido de forma muy contundente a Isabel, asegurando que no quiere "volver a oír hablar nunca más de esa señora". "No me ha llamado para aclarar esta situación o arreglar nuestras diferencias, pero que no me llame porque no le voy a contestar al teléfono. No quiero volver a oír hablar nunca más de ella", ha sentenciado, corroborando lo que en los círculos televisivos era un secreto a voces: que Isabel Gemio y María Teresa Campos siempre han chocado y nunca se han llevado bien. Pero entonces, ¿por qué Campos accedió a ser entrevistada por Gemio?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Muñoz Comico (@juancruzyraya)

El 'culebrón Cruz y Raya' concluyó hace unos días con unas disculpas por parte de Juan Muñoz a José Mota, a quien poco tiempo antes había acusado de "prepotente" y de "tener el corazón en un banco". Debido a su distanciamiento y a que Mota no le dio el pésame por el reciente fallecimiento de su madre, Juan se despachó a gusto, y luego se retractó. Mota no tardó en recoger el guante aceptando las disculpas de su ex socio: "Todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto".

Cruz y Raya fueron un dúo cómico de gran éxito a principios de los 90, recogiendo el testigo de los míticos Martes y 13. La desigual trayectoria que han tenido sus dos integrantes tras su separación en 2007 después de 20 años en común parece haber sido el detonante de la mala relación entre ambos, un secreto a voces que ha salido a la luz con este encontronazo que pretenden hacer pasar ahora por malentendido.