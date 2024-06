Gracie Bon, así es la modelo curvy con culo XXL

El programa La vida sin filtros es una de las nuevas apuestas de Mediaset para el verano. En la segunda emisión de la temporada, Cristina Tárrega ha recibido la visita de Gracie Bon, una modelo curvy que ha ganado protagonismo en los últimos años. La maniquí, que también hace las veces de influencer en las redes sociales, destaca por el tamaño de su trasero.

La modelo panañema ha reivindicado a las modelos curvys, que según ella tienen mucho que decir en el mundo de la moda. “Sigo modelando para marcas, tengo 6,5 millones de seguidores en Instagram. Me he gastado de 45.000 a 50.000 mil euros. La gente no está acostumbrada a ver a gente de talla grande, mujeres grandotas, mi cuerpo existe y necesito que la gente lo sepa”, ha asegurado en el espacio de Telecinco.

Uno de sus vídeos más virales fue uno en el que se trasero no cabía en un asiento de avión. La joven ha confesado que a su marido no le gustaba su físico. A partir de entonces fue modelando su físico hasta alcanzar su aspecto físico actual. “Él era una persona acomplejada, jugó con mi autoestima y yo al estar tan gordita quería complacerlo”, ha declarado.

Gracie ha hablado en el programa de Cristina Tárrega de sus operaciones, así como del peligro que supone entrar en un quirófano. “Me operé con un baipás gástrico, algo que no recomiendo a la ligera a nadie. Empiezo a reducir, pero noto que mi piel empezaba a colgar entonces, entonces ya no me estaba gustando cómo me veía. Es muy peligroso, te conectan el esófago con el intestino, eso es bastante serio puede haber cualquier error. También de por vida tienes que tomar suplementos o vitaminas, yo para mantener el peso tengo que tomar batidos todos los días de carbohidratos con vitaminas”, ha explicado.