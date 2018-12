"Me gusta ser sensual, pero no sexual"

No le ha faltado trabajo desde que saliera de la Academia de Operación Triunfo. Ahora se encuentra trabajando en su primer disco, tras alcanzar el éxito con Lo malo y Ni la hora. En su nuevo videoclip Bajito luce la lencería de Women’secret, siendo la maestra de ceremonias de la firma en su 25º aniversario.

–¿Qué supone para usted ser la imagen de women’secret en su 25º aniversario?

–Es un evento súper especial porque se cumplen 25 años del nacimiento de la marca. A título personal es un lujo colaborar con este proyecto, me siento muy cómoda con ellos y la sintonía ha sido total.

–Va a soplar las velas del 25º aniversario de la firma, ¿algún deseo para el próximo año?

–Por supuesto. El próximo año que venga cargado de trabajo y de proyectos para ambas. No me olvido del amor, la salud y que mi familia se encuentre bien. Tengo un montón de deseos. Creo que me voy a quedar corta y tendré que soplar las velas de la tarta 8 veces (risas).

–Esta colaboración con Women’secret incluye que durante su nuevo videoclip aparezca vestida por esta marca...

–Exacto. Es de las pocas marcas que aparecen en el videoclip y en el disco. Con ellos me encuentro muy cómoda. Soy una mujer a la que le gusta ser sensual, pero no sexual. Para ello, hemos sabido encontrar el punto perfecto. Era difícil porque todo es muy lencero y con poca ropa, pero el resultado ha alcanzado la elegancia.

–¿Qué nos puede adelantar de su nuevo videoclip ‘Bajito’?

–Es una canción que entona un canto al amor libre. El mensaje que quiero transmitir es que no te asuste nada de lo que te pueda gustar porque eres libre para estar con quién realmente quieras estar. Saldrá el día 7 de diciembre.

–Le han relacionado en multitud de ocasiones como un símbolo del feminismo. ¿Cree que realmente es así y eres una de las artistas que más reivindica esa lucha?

–Como ya nos dijo Rozalén cuando vino a visitarnos a la Academia siempre hay que usar la música como altavoz para mandar mensajes a la sociedad. No me considero un icono del feminismo, todavía me queda mucho que aprender al respecto. Utilizaré la música como una herramienta que me permita enviar mensajes sociales. Hace falta esa implicación. Estaré siempre comprometida con el feminismo, el amor libre, la igualdad…

–Está trabajando en su nuevo disco, ¿qué contendrá su primer trabajo?

–Es un disco que tiene todo lo que yo quiero que tenga. Estoy muy contenta porque he conocido a un montón de gente y he trabajado junto a grandes productores y compositores. El disco contiene boleros, baladas, pop y está Bajito que es una canción más bailable. Un poco de todo y parte de mi alma.

–Hace ya un tiempo que salió de la factoria ‘OT’, ¿qué recuerdos siguen latentes de su paso por el programa?

–Cada día tengo un recuerdo nuevo. Además quiero que sepas que siempre nos estamos enviando momentos y recordando vivencias. Con mis compañeros no hay un día en el que nos acordemos de algún momento o anécdota. Todos los recuerdos son especiales. Echamos de menos la Academia. Tengo muchas ganas de reencontrarme con mis compañeros, con los profes y todo el equipo. Volver a estar juntos en un mismo lugar sería fantástico.

–La vida después de su paso por ‘Operación Triunfo’ giró de forma radical…

–Me lo he tomado como un proceso normal. Te cambia la vida, la forma de ser, te inunda de valores y te reporta de una personalidad arrolladora. Allí estás sola durante tres meses y medio luchando por un sueño y por alcanzar unas metas.

–¿Cómo está viviendo esta nueva edición de ‘Operación Triunfo’?

–Me gustaría seguirlo un poco más, pero el trabajo no me lo permite. Intento ver las actuaciones por Youtube y comprender cómo pueden sentirse. Hay muchísimo talento, ganas e ilusión. Lo tienen todo para triunfar.

–¿Cómo sobrelleva una joven el paso del anonimato a convertirse en un personaje público?

–Imagínate. Al principio creía que la gente me paraba para pedirme la hora o preguntarme sobre alguna dirección. Pero, de repente, me decían eres Ana Guerra. Ahora llevo casi un año fuera de Operación Triunfo y te lo tomas de otra manera. Recibo mucho cariño y amor de la gente, noto que quieren saber en qué estoy trabajando, saber la fecha de los conciertos… Toda esa avalancha me ilusiona y motiva para continuar en esta carrera de fondo.

–¿Con qué artista o cantante le gustaría realizar un dueto o colaboración musical?

–Si puedo elegir con Luis Miguel, Juan Luis Guerra o Carlos Rivera. Estoy apuntando alto (risas).