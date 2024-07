Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi: la pareja del verano

Las portadas de las revistas vienen pisando fuerte esta semana. La incipiente relación entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi es uno de los temas centrales. La revista Semana ha publicado unas fotografías de ambos cuando salían de un conocido restaurante de Madrid. Desde la citada revista aseguran que llevan semanas viéndose, por lo que su encuentro en la fiesta de comunión de la nieta de El Turronero no fue fruto del azar.

“Llevan viéndose varias semanas. Esas fotos son las que se han podido captar de uno de sus encuentros. Sabemos que ha habido más. Las imágenes son del jueves pasado, 18 de julio”, ha contado el director de la revista Semana, Jorge Borrajo.

Lo curioso es que hace unas semanas la actriz negaba cualquier tipo de relación con el jinete. “No nos estamos conociendo de nada, ni nos estamos dando ninguna oportunidad de ningún tipo. Ese día estuve con muchísima gente”, dijo tras la ola de rumores que generó la famosa fiesta de El Turronero, donde fueron pillados en actitud cómplice y cariñosa.

Por otro lado, Informalia ha desvelado que la incipiente pareja habría disfrutado de una escapada romántica de tres días a Túnez, donde se encuentran los orígenes de la actriz de El Príncipe. Hiba y Álvaro se han alojado en el exclusivo hotel Only Adults el mismo día en el que la ex del jinete, María José Suárez, realizaba una entrevista en el programa ¡De viernes! para mostrar su versión de la abrupta ruptura.

Informalia se hace eco de la existencia de unas imágenes en las que ambos pasean cogidos de la mano y en actitud cómplice y cariñosa. Incluso habla de “un tórrido abrazo” y de una escena romántica en la que están a punto de besarse.

Por su parte, María José Suárez ha dado su opinión sobre las imágenes de la pareja a la periodista Paloma Barrientos. “Yo estoy muy tranquila. Yo ya he pasado página y estoy en otra historia. Él puede hacer lo que quiera. Yo ya me expliqué”, ha expresado la ex Miss España sobre la nueva etapa vital en la que se encuentra inmersa lejos del jinete.