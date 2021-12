Ivonne Reyes y su hijo renuncian a la pensión de Pepe Navarro, pero no a la herencia

Nuevo giro en el caso que enfrenta a Pepe Navarro e Ivonne Reyes por la paternidad del hijo que la Justicia les ha reconocido en común, Alejandro Reyes, y que el presentador sigue negando. Todo apunta, al parecer, a que la comunicadora y su hijo renunciarán a la pensión de Navarro para no agravar la situación, pero no a su herencia, al menos a la legítima.

Este paso se produce tras una importante revelación en El programa de Ana Rosa. En dicho espacio la periodista Nuria Chavero informó de que la abogada y amiga íntima de Ivonne, Mireia del Pino, renunció a seguir representándola al conocer el resultado de una prueba de ADN que nunca se ha llegado a hacer público, y mucho menos a presentarse en un juicio.

"Lo que me cuentan es que la abogada le pide explicaciones y me aseguran que Ivonne se viene abajo", sostiene Chavero. Según sus datos, la letrada le dijo que "no podía seguir defendiéndola" y "pierde la confianza", pues el resultado habría sido que "Pepe Navarro no es el padre de Alejandro". Entonces la venezolana se buscó otro bufete de abogados. La ex abogada ha declarado por teléfono acerca del asunto: "No te puedo revelar el porqué por el secreto profesional. Yo dejo de trabajar con ella porque pierdo la confianza, porque ella no es sincera cien por cien".

Joaquín Prat intervino para decir que la información que él tiene es que fue Ivonne la que perdió la confianza en su abogada, mientras que Beatriz Cortázar ha asegurado que a ella le han dicho que ambas tuvieron un problema legal por una deuda económica.

El caso es que Pepe Navarro reabrió en televisión este asunto de la paternidad de Alejandro Reyes, de 21 años, aún cuando durante décadas se mostró reacio a hablar del tema en los medios. Además, ha presentado los informes en los que se aventura que, al menos en lo biológico, todo hace sospechar que no es el padre de Alejandro, pese a que la Justicia se lo endosó por negarse a hacerse las correspondientes pruebas de ADN.