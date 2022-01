¿Está Isabel Pantoja enferma?

No es nada nuevo. Isabel Pantoja está atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida. Al fallecimiento de su querida madre, Ana Martín, se suma el enfrentamiento con su hijo Kiko y últimamente el anuncio de la docuserie sobre Julián Muñoz que prepara Telecinco. Pero el estado de salud de la tonadillera preocupa a sus más allegados, pues no se trata al parecer de una depresión o una crisis de ansiedad, podría tratarse de una enfermedad física. Es por ello que su hermano Agustín está intentando ponerse en contacto con sus hijos Kiko e Isa para que acudan a Cantora a arropar a su madre, a pesar de las desavenencias.

Sus graves problemas económicos; la cercanía del juicio que la volverá a sentar en el banquillo el próximo marzo y por el que se enfrenta a una posible nueva entrada en prisión; y, por si fuera poco, las declaraciones de su ex pareja que le harán revivir uno de los episodios más oscuros, y tristes, de su vida. Pantoja lo tiene todo para temer, y mucho, a este 2022 que se plantea con un horizonte aciago.

La periodista Beatriz Cortázar ha señalado que Isabel arrastra "problemas psicológicos" desde que salió de la cárcel que "han ido a más" en los últimos tiempos. La puntilla, según la colaboradora de Telecinco, no viene de la docuserie de Julián Muñoz como se ha dicho, sino del problema con su hijo Kiko, "que le ha partido el alma". Gente muy cercana, prosigue Cortázar, insiste en que lo más recomendable sería que se tomasen una serie de medidas médicas porque Isabel se pasa días encerrada en su habitación, escribiendo y pensando en el día de mañana. "Debería charlar diariamente con profesionales pero ella se niega a salir de Cantora por la repercusión mediática que eso conlleva", ha añadido, confirmando lo crítica de la situación anímica de la cantante.

Pilar Vidal e Isabel Rábago, por su parte, han afirmado que en este momento la viuda de Paquirri "no debería quedarse ni un minuto sola" dejando entrever que el problema trasciende de lo emocional.

Alexia Rivas, sin embargo, ha puntualizado en Ya es mediodía que no es cierta la supuesta gravedad de Pantoja y que su reclusión en Cantora -junto a su hermano Agustín, cabe recordar- se debe al duelo por la muerte de la progenitora de ambos. "No hay nada grave y Pantoja está muy molesta porque se están diciendo cosas que no son ciertas aprovechando que saben que ella no va a contestar porque no habla nunca", ha manifestado.

Sea como sea, la salud mental y física de la cantante está en entredicho y sólo el tiempo dirá qué hay de cierto en todo lo que se habla sobre el tema.