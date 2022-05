Johnny Depp canta mientras espera el veredicto de su juicio con Amber Heard

Después de seis semanas de juicio en Virginia (Estados Unidos) por la demanda de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, los medios estadounidenses apuntan a que este martes 31 de mayo podría conocerse el esperado veredicto, si es que finalmente el jurado se decanta por uno de los dos actores. Lo que es seguro es que la causa quedó vista para sentencia el viernes y el martes se reúnen, tras el descanso de este lunes, que es festivo pues se conmemora el Día de los Caídos (Memorial Day).

Entretanto se conoce el fallo del jurado, Depp se dejó ver este domingo en el concierto de su amigo, el músico Jeff Beck, en Sheffield (Reino Unido). La estrella, que en su día confesó que su sueño al llegar a Hollywood era ser cantante -aunque acabó dedicándose a la interpretación-, tocó varios temas conocidos, como Isolation, de John Lennon; What’s Going On, de Marvin Gaye, y Little Wing, de Jimi Hendrix.

El actor ha tenido varias bandas desde que es famoso, y es colega de Keith Richards, Alice Cooper y Joe Perry, entre otros. Con estos dos últimos llegó a formar el grupo Hollywood Vampires.

Los medios británicos y estadounidenses no se ponen de acuerdo sobre la posibilidad de que Depp continúe de gira con Jeff Beck, quien tiene previsto tocar en el Royal Albert Hall de Londres la noche de este lunes y el martes. La lectura del veredicto no será un obstáculo para este nuevo proyecto del actor de Piratas del Caribe, pues ni él ni Amber Heard tienen que estar presentes en la corte para ello.