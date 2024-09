Kiko Rivera saca su álbum de fotos y recuerda a Paquirri en el 40 aniversario de su muerte: “Hasta pronto papi”

El 26 de septiembre de 2024 se cumplen 40 años del fallecimiento del diestro Francisco Rivera, Paquirri, tras la cornada que sufrió en la plaza de toros de la localidad cordobesa de Pozoblanco.

Su muerte fue inesperada y un duro golpe para sus seres queridos y para el mundo de la tauromaquia, que han recordado a uno de los nombres más conocidos tanto del mundo del toro como de la prensa rosa por sus relaciones sentimentales con Carmen Ordóñez, madre de sus hijos mayores Fran y Cayetano, e Isabel Pantoja, con quien tuvo también un hijo, Francisco José (o Kiko, como se le conoce más popularmente).

En esta importante fecha el más joven de los tres hijos del torero gaditano ha querido mandarle a su padre un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram.

El mensaje de Kiko Rivera a su padre, Paquirri, en el aniversario de su muerte

Cuando se produjo el fallecimiento de Francisco Rivera a finales de septiembre de 1984, Kiko apenas tenía unos siete meses, ya que nació en febrero de ese mismo año. El hijo más pequeño del diestro ha compartido en redes algunas de las fotos que tiene con su padre en las que se puede apreciar lo pequeño que era cuando el mundo dijo adiós al torero.

El DJ también las ha acompañado con un sentido texto, con su particular forma de expresarse como ya ha hecho en otras publicaciones, en el que habla de lo mucho que lo extraña.

“Daría todo lo que tengo y más por volver atrás”, comienza el DJ su mensaje, “y aunque no me acordara porque desgraciadamente no me acuerdo, poder sentir tus besos o tus caricias”. Habla además de lo mucho que ha echado en falta la figura del diestro en su vida. ”Aunque imagino que tampoco tuvo que ser fácil para ti tus últimos minutos”, escribe también.

“Te mantengo vivo en mis pensamientos y también en tus nietos, estarías como loco con ellos”, dice en referencia a sus tres hijos: Francisco, Ana y Carlota. “Un día más comienzo este fatídico día llorando papá, son muchas cosas las que me tocó vivir y las que me quedan (...). Hoy hace 40 años que te fuiste y yo dentro de lo que puedo recordar que, por desgracia solo son fotografías, te llevo muy presente en mi. Te quiero papá y la pena más grande que tengo es es la de no poder recordarte aunque lo intento cada día pero es imposible. Me conformo porque no tengo otra manera con ver estas fotos y saber que en algún momento los dos nos miramos a los ojos y sentimos el cariño mutuo, un cariño que no duró mucho por cosas de la vida”, se sincera el pequeño de los hijos de Francisco Rivera en su publicación.

Paquirri y Kiko Rivera, cuando era un bebé, en las imágenes que ha compartido el DJ / Kiko Rivera/Instagram

Termina así su mensaje a su padre: “Algún día nos encontraremos y ese día será maravilloso para mí pero de momento me quedo por aquí que todavía tengo muchas cosas que hacer. Ojalá todo hubiese sido diferente. Hasta pronto papi”.

La publicación de Kiko no ha sido la única forma en la que se ha querido recordar de su padre en el día de su fallecimiento. También lo ha hecho a través de sus historias de la misma red social, en las que manda un beso al cielo de camino a un compromiso que tenía esa misma jornada.

Los seguidores del DJ también se han volcado en su publicación de recuerdo, dejándole multitud de mensajes de cariño y apoyo en un aniversario tan duro como es el 40º aniversario del fallecimiento de un padre.