La firma española Oteyza ha vuelto a ser seleccionada para presentar su nueva colección en el calendario oficial de la Paris Fashion Week. Paul Garcia de Oteyza y y Caterina Pañeda, sastres y directores artísticos de la marca, han rodado en el Museo del Traje la pieza audiovisual que este viernes se ha emitido en la cita. Con ellos, Leonor Watling.

La actriz y cantante ha sido la escogida para dar vida a estas creaciones y mostrar cómo, pese a centrar su atención en la moda masculina, hay una 'mujer Oteyza' en la que sus prendas alcanzan su máxima expresión y sensualidad. "A mí me encanta la ropa que hacen. Es ropa de hombre, pero a mí me da igual. Esto es como cuando escribes una canción que tú crees que es alegre pero al que le escucha le sirve para llorar. Tú pensarás que estás haciendo ropa de hombre, yo me la pienso poner", afirma Watling.

Leonor es la embajadora en París este año de una firma que en 2020 contó con Laura Ponte para presentar sus prendas, que siempre han estado animadas por una presencia femenina: la de la propia Caterina. "La mujer de Oteyza siempre ha estado presente porque yo siempre me he tenido que vestir. Nos hemos querido enfocar en hombre porque al final el hombre tiene muchas menos opciones. Queríamos hacer un desarrollo y llevar a la vanguardia y ofrecerle unas posibilidades que en la moda de vestir, que es de donde venimos, la sastrería, eran más limitadas".

Su nueva colección, Caminante, incluye prendas funcionales que cubren las necesidades de un cliente que no se atreve con una capa, "pero quiere participar en el universo Oteyza con camisas, chaquetas o deportivas, ligado al streewear", explica Paul García de Oteyza.

Sobre su marcada base sartorial en la que sobresalen capas, trajes y abrigos, esta firma ha emprendido un nuevo viaje con prendas más frescas y relajadas que acompaña el día a día, "piezas relajadas que llevan el ADN de la firma".