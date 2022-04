'El Litri' dará el 'sí quiero' a Casilda Ybarra el 14 de mayo en Sevilla

Tras los enlaces de Borja Corsini con María Roz de la Parra, y Álvaro Falcó con Isabelle Junot, le toca el turno el próximo 14 de mayo a Miguel Báez El Litri de dar el 'sí quiero' a su novia desde hace tres años, Casilda Ybarra de Fontcuberta.

La boda se celebrará en Sevilla, previsiblemente en la finca El Cortijo Carrascalejo, situada en Sanlúcar La Mayor (Sevilla) o, de no ser posible allí, en la casa que posee en el centro de la ciudad, una propiedad de 500 metros cuadrados divididos en tres plantas en el céntrico barrio sevillano del Arenal, muy cerca de la plaza de toros de La Maestranza.

Será una ceremonia civil, pues el diestro no tiene la nulidad eclesiástica de su primer matrimonio con Carolina Adriana Herrera, con la que tiene tres hijos. De ser religiosa seguramente la oficiaría el sacerdote Ignacio Sánchez-Dalp, íntimo amigo del Litri. Será la segunda boda para Miguel Báez, de 53 años, y la primera para ella, que tiene 40.

El Litri se separó de Carolina Adriana Herrera en 2017, y la primera noticia que se tuvo de su relación con Casilda fue en noviembre de 2021, por unas fotos de ambos muy cariñosos que publicó la revista ¡Hola!, aunque hacía más de un año entonces que se rumoreaba que el torero estaba otra vez ilusionado. Casilda aprovechó la Semana Santa, que pasó en Sevilla, para ultimar los detalles de su enlace.

Casilda es sevillana, historiadora del arte por la Universidad de Sevilla y especialista en Museografía por la Universidad Complutense de Madrid. Colabora con la asociación sin ánimo de lucro Factum Foundation Spain, labor que compagina con su actividad en la galería Coll&Cortés, con la que trabaja desde hace seis años. Coordinó el escaneado de La crucifixión de San Andrés de Caravaggio en 2021, y dirigió la exposición de El Greco que tuvo lugar en Toledo en 2014. Procede de una relevante familia sevillana.

Es hija del empresario aceitero Antonio Ybarra Llosent y de Casilda de Fontcuberta y Alonso Martínez. Por parte de madre está emparentada con la aristocracia y, por parte de padre, con la élite empresarial andaluza. Es nieta de Adelaida Alonso Martínez y Huellín, marquesa de Bellamar. Casilda también está emparentada con los duques de Medinaceli y los duques de Estremera. Su padre tiene una relación muy cercana con el duque de Feria, Rafael Medina, para el que, dicen, es como un padre.

Casilda es una joven atractiva y con mucho estilo, pero al mismo tiempo no le gusta llamar la atención. Esta Semana Santa se la ha visto tratando de dar esquinazo a los periodistas en Sevilla, una situación inusual para ella que seguramente la hace sentir muy incómoda. Si por algo destaca es por su discreción y sencillez, y la gran pasión que pone en su trabajo. Tuvo un novio muchos años, pero la relación no llegó a más. Está soltera y no tiene hijos.

Hasta ahora no se había sabido casi nada de esta relación con El Litri, parece que por respeto a los hijos del diestro. El padrino de boda será, presumiblemente, el padre de ella, Antonio Ybarra, y la madrina, la madre de él, Conchita Spínola. La pareja ya ha celebrado la pedida de mano, a la que acudieron los hijos de él. Según sus íntimos, Casilda es una persona divertida, amable y de gran personalidad. Su intención y la del torero es la de tener hijos pronto, aunque él ya tiene tres de su anterior matrimonio: Olimpia, Miguel y Atalanta.

Miguel Báez El Litri y Carolina Adriana Herrera estuvieron casados 13 años. La diseñadora, hija de Carolina Herrera, mantiene desde hace un tiempo una relación con el galerista argentino Francisco Bosch. Antes de su matrimonio con Carolina Adriana Herrera, El Litri mantuvo un comentado noviazgo con Lalla Hasna, hermana del rey Mohamed VI de Marruecos, en la década de los 90.

Poco después salió con Eugenia Martínez de Irujo, que después de romper con él retomó su relación con Francisco Rivera, con el que se casó en 1998. En junio de 2004, Miguel Báez y Carolina Adriana Herrera se casaron en la finca Los Guateles, que poseía el diestro en Aliseda (Cáceres), ante 600 invitados, entre ellos Óscar de la Renta o Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Posteriormente, El Litri vendió Los Guateles al apoderado de Morante de la Puebla por 11 millones de euros, lo que acabó convirtiéndose en una de sus mejores transacciones. No obstante, en su entorno Litri es conocido por ser un gran hombre de negocios. Su patrimonio está valorado en más de 40 millones de euros.