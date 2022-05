'El Litri' se casará con Casilda Ybarra este sábado en Sevilla

Miguel Báez El Litri y Casilda Ybarra de Fontcuberta contraerán matrimonio civil este sábado a mediodía en el Cortijo Carrascalejo, finca propiedad de la familia del Litri situada en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor.

Asistirán al enlace no más de un centenar de invitados y, pese a que la ceremonia no será religiosa –pues el torero no tiene la nulidad eclesiática de su unión con Carolina Adriana Herrera–, sí se celebrará una misa alrededor de la una del mediodía, ya que ambos contrayentes son muy religiosos.

Será una ceremonia civil a la una con no más de un centenar de invitados

Debido a la discreción que caracteriza a la pareja, no se espera que haya fotos ni ninguna exclusiva en alguna revista del corazón. De modo que previsiblemente sólo se podrá ver a los asistentes, familiares y amigos muy cercanos, llegando a la finca.

El vestido de la novia, que se ha encargado en Madrid, tendrá que ser elegante y sencillo, como destaca el entorno cercano a Casilda que es ella. “Es muy simpática, agradable y con mucha clase. Una persona espectacular, pero a la que no le gusta que se hable de ella”, comentan algunos amigos a la web Vanitatis.

“Muy profesional y encantadora” son los adjetivos que más se repiten al hablar de ella. Casilda estudió Historia del Arte y trabaja desde hace seis años y medio en la galería Coll & Cortés de Madrid. Alda & Terry será el catering que sirva el almuerzo en la finca. Al parecer, la novia es muy familiar, tradicional y le encantan las costumbres sevillanas. De modo que a buen seguro no faltarán el cante y el baile en la fiesta de después de la ceremonia.

A sus 40 años, es la única hija del matrimonio formado por Antonio Ybarra Llosent y Cuca de Fontcuberta y Alonso. Tiene tres hermanos varones. Es nieta de los marqueses de Bellamar y entre sus antepasados se encuentran José María Ybarra, el que fuera alcalde de la capital hispalense y promotor de la creación de la Feria de Abril. De familia de aristócratas, está emparentada con los Medinaceli y los duques de Estremera.

Litri, por su parte, desde que abandonó los ruedos en 1999 está dedicado a los negocios y empresas familiares. Sus tres hijos, Olimpia, Miguel y Atalanta, jugarán un papel importante en su enlace, como ya hicieron con su asistencia a la pedida de mano en la casa de los padres de Casilda, situada en Sevilla, a finales de marzo.

Pese a que tanto el diestro como su novia aman el campo y la naturaleza, vivirán a caballo entre la finca donde se darán mañana el ‘sí quiero’, Madrid y Sevilla. Entre sus propósitos cercanos figura en primer lugar el de ser padres, pues ella no tiene hijos.