Lucas, de Andy y Lucas, desmiente con humor los rumores de operaciones estéticas en su Instagram: “Y los pelos míos, ¿de esto no habláis?”

El aspecto de Lucas González, del dúo Andy y Lucas, ha estado dando mucho que hablar en los últimos días. Todo en plena gira de despedida del grupo, un adiós a los escenarios que se produce por motivos de salud, debido a los problemas cardíacos que padece el propio Lucas.

Todo comenzó después de que el artista subiera un vídeo a la cuenta oficial del grupo en Instagram en el que explicaba los motivos por los que el dúo ha decidido emprender esta última gira como regalo a los seguidores de su música antes de separarse por las cuestiones de salud que hizo públicas el pasado año 2023. Sin embargo, uno de los principales temas de conversación no fue la cuestión musical, sino el aspecto del cantante gaditano, que sorprendió a muchos internautas y que hizo nacer los rumores de que se había realizado alguna operación estética, algo que ha tenido que salir a desmentir.

Las operaciones que no existieron (pese a lo que dicen los expertos), según Lucas

Los rumores sobre su supuesta operación han sido un tema tan candente que incluso han salido presuntos expertos a aventurar qué posibles operaciones podrían ser y cuánto dinero habría invertido en ellas, llegando al punto en el que diversos medios de comunicación se han intentado poner en contacto con el artista para poder conocer de primera mano si realmente dicho cambio estético ha sido real, algo que ha salido a desmentir el cantante a través de la cuenta oficial de Instagram del grupo en un nuevo vídeo.

En su vídeo se ha tomado los rumores con algo de humor, comenzando a bromear con su pelo ("Y los pelos míos, ¿de esto no habláis?", cuestiona de forma jocosa). En la publicación ha explicado que lleva unos meses haciéndose masajes faciales, que la nariz que tiene es heredada de su padre, "pura genética". "Yo no me he hecho nada de nada de nada", confirma, "y si tengo los ojos achinados es porque me he echado una siesta y la papada, pues hago mucho de a, e, i, o, u y así estiro".

En el vídeo sigue haciendo repaso a otras partes de su cara y de su cuerpo que podrían ser objeto de los rumores, como los dientes en los que llevó aparato durante mucho tiempo y reconoce que de vez en cuando lleva a cabo un tratamiento blanqueador. Recuerda a la gente que le ve que también los ángulos y las luces de los vídeos pueden hacer que el aspecto real no coincida exactamente con el que se ve en las imágenes, sumado al ejercicio que ha estado haciendo últimamente y a que ahora lleva el pelo rubio. "Y a todos los especialistas estos, que menudos especialistas, que no me he hecho nada de nada de nada. Por mi padre, que en paz descanse, que yo no me he hecho nada", afirma de nuevo.

El cantante ha aprovechado el final de su testimonio para recordar también que el grupo sigue de gira y que les esperan en los próximos conciertos. Además, en el pie de foto de la publicación ha escrito lo siguiente: "Como usted comprenderá, no puedo tener la misma cara de hace 20 años… Los rostros cambian, algunos para mejor y otros, pues ya sabe usted".

El vídeo ha conseguido ya más de 6.000 me gusta y multitud de comentarios en los que la gente aplaude la forma y el humor con el que Lucas ha contestado a las insinuaciones sobre las operaciones estéticas.