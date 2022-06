El enfrentamiento del actor Luis Lorenzo con la familia de su tía política

Poco a poco van saliendo a la luz detalles de la relación del actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino, con la familia de ésta última. La pareja, imputada por haber asesinado presuntamente a la tía de ella, Isabel, de 85 años, protagonizó un tenso enfrentamiento con el resto de la familia en el funeral y posterior entierro de la anciana en Asturias. Un familiar acusó a Arancha Palomino de leer mentiras en la iglesia señalando que "hablé con mi hermana el día del cumpleaños y quería volver a su casa".

Telecinco ha hecho públicos varios audios grabados en el último adiós a Isabel en los que se puede palpar la tensión entre ambas partes. "Asesinos, no nos dejasteis hablar con ella", echa en cara un familiar de la tía política de Lorenzo al matrimonio, a lo que el intérprete contesta: "¿Este número qué es? ¿Qué me vas a agredir?" De fondo se escucha a Arancha asegurar: "no quería hablar contigo". La familia también pidió explicaciones a ambos sobre la ausencia de comunicación con Isabel.

El periodista Alfonso Egea en el programa Cuatro al día hizo público la tarde del miércoles el contenido de una sentencia fechada el 17 de diciembre de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Grado, en Asturias, por la que el actor Luis Lorenzo perdió el juicio y todos los familiares de la tía Isabel quedaron absueltos.

Lorenzo y su esposa fueron detenidos el pasado 27 de mayo acusados de haber, presuntamente, envenenado a la tía de ella con metales pesados, y posteriormente fueron puestos en libertad provisional, aunque se les retiró el pasaporte y tienen que comparecer de forma semanal en los juzgados.