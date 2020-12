Josep María Mainat se ha convertido en uno de los personajes del año después del presunto intento de asesinato por parte de su ex mujer, Ángela Dobrowolski. El productor ha ocupado numerosas horas de televisión en todas las cadenas y el pasado viernes concedió su primera entrevista a Equipo de investigación. A pesar de decantarse por hablar en el programa de La Sexta para sincerarse por primera vez, pocas horas después el creador de Operación Triunfo ha cargado duramente contra el formato y su presentadora, Gloria Serra.

No tinc cap interès en polemitzar i menys amb tu, @Gloria_Serra, però el teu col·laborador em va dir que en l'entrevista intercalarieu opinions de persones "properes a mi".Incloure la meva presumpta assassina en aquest apartat em sembla una interpretació molt àmplia.Mira això: pic.twitter.com/YOkBHuINFL — Josep M. Mainat (@MainatJM) December 7, 2020

Mainat ha reconocido sentirse manipulado y engañado por lo que se había visto en televisión: "No tiene nada que ver con lo que habíamos pactado. Han convertido una entrevista personal en un careo con una persona que ni siquiera me habían dicho que aparecería en el programa. No te puedes fiar de nadie", concluyó en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras estas duras palabras del invitado, el espacio conducido por Gloria Serra defendió su versión sobre el asunto: "El programa nunca pactó los contenidos del reportaje con Mainat. El productor accedió a ser entrevistado con una única condición: que él no hablaría sobre temas judicializados (...) Sobre la aparición en el reportaje de su esposa, el programa le transmitió a Mainat su interés por contar, como siempre hacemos, con todas las partes implicadas y así consta en las comunicaciones que mantuvimos con el productor. Equipo de investigación no es un programa de entrevistas..." "Mil gracias, Josep! A contrastar le llaman ahora manipular...", contestó Serra desde su perfil personal de Twitter.

Mainat no se ha quedado callado y ha publicado una captura de una conversación de WhatsApp con un redactor del programa que reconoce que le tendrían que haber avisado de que en el programa estaría también Dobrowolski. "Yo no habría aceptado un programa de 'vamos a comparar las dos versiones'. Si le hacéis un programa a ella, ningún problema. Pero eso no lo compro", sostiene el ex miembro de La Trinca.

El fundador de Gestmusic estaba citado este miércoles para declarar como consecuencia de unas denuncias cruzadas. Por un lado, declaró como investigado por presuntos malos tratos y, por otro, como denunciante de un allanamiento de morada con violencia. "Me encuentro muy harto de todo, me lo he tomado con cierto sentido del humor pero ya no soy capaz", confesó a los medios de comunicación congregados a las puertas del juzgado.