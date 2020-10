Si hace tan solo unos días Mediaset emitió una entrevista en exclusiva realizada a Ángela Dobrowolski sobre el Caso Mainat, ahora ha sido el millonario productor de televisión quien por fin ha dado la cara en todo este asunto que lleva semanas generando un sinfín de dudas. Josep María Mainat no ha tenido ningún problema en contestar a las preguntas de un reportero de El programa de Ana Rosa y ha querido dejar claro cuál es su postura tras las acusaciones vertidas sobre él por la que todavía es su mujer.

"Estoy agobiado, como puedes comprender, pero tengo mucha calma interior", le ha comentado Mainat al reportero Miquel Valls a la salida de los juzgados de Barcelona. Unas primeras declaraciones en las que ha sostenido que cuando el domingo tenga que declarar ante el juez se reiterará en todo lo que ya le dijo a los Mossos d’Esquadra.

"Supongo que no fallarás el domingo, ¿no?", ha bromeado con el reportero de Telecinco, haciéndole saber que esperaba que este fin de semana estuviera allí cubriendo la información. "Cuando vi a una chica rusa saliendo con una maletas y gritando me quedé de piedra", ha comentado el ex miembro de La Trinca, haciendo referencia a cuando Alina, la ex pareja de Gabriel, el presunto escort latino contratado por Ángela, salió de su casa en Barcelona. Por cierto, que este viernes también saltaba la noticia de que Alina ha ingresado en prisión a consecuencia de un delito de hurto cometido en 2019.

Antes de despedirse, Mainat ha enviadoun mensaje a la presentadora del magacín de Telecinco. "Recuerdos a Ana Rosa", ha dicho, lanzando un beso a cámara y marchándose en un taxi acompañado por su escolta. "Encantador como siempre, con sentido del humor", ha asegurado la periodista tras ver las imágenes.

Entretanto una desesperada Ángela Dobrowolski trata de paralizar in extremis su desahucio de casa de Mainat. Su abogado, Jorge Albertini, acababa este viernes de recibir la orden, de ahí que ambos acudieran también al juzgado para intentar alargar el plazo.