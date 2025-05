María ‘La Jerezana’ abre su corazón en la mejor etapa de su vida

María Sánchez la jerezana y José María Almoguera forman una de las parejas del momento en la crónica social. Ambos se conocieron durante su estancia en GH Dúo, donde surgió el amor de manera inesperada. Empezaron siendo amigos, pero al salir de Guadalix de la Sierra decidieron dar un paso adelante. La exconcursante de Gran Hermano ha hablado en el programa En las mejores familias de la relación sentimental que mantiene con el hijo de Carmen Borrego. María la jerezana también conoció a su anterior pareja, Hugo Pierna, en un programa de televisión.

Precisamente su relación con Hugo se fue al traste después de permanecer 12 años juntos. Ella ha reconocido que fue la encargada de tomar la decisión. Algo que no fue fácil y que le generó un problema de salud. “Yo sentí que ya no había nada, entonces tomé la decisión. Me costó y lo pasé muy mal. Con la ansiedad, la depresión y demás me dio, que nadie lo sabe, un brote hormonal y, todavía estoy tomando un tratamiento dermatológico”, ha apuntado.

María Sánchez ha mantenido una relación sentimental durante 12 años con Hugo Pierna. / MEDIASET

La televisiva ha reconocido que la decisión se fue madurando con el paso del tiempo. Poco a poco el amor se desvanecía. “Tomé la decisión y dije que se había acabado. Yo creo que él en el fondo sabía que nuestra relación no iba bien, pero fue decisión mía. Ni él se merecía que estuviera con él sin estar enamorada, ni ilusionada, ni bien, pero yo tampoco me merecía estar así”, ha explicado.

María le desea lo mejor a su expareja, con el que ha compartido más de una década su vida. Actualmente, ambos han iniciado una nueva etapa sentimental. “Al final yo lo hice y le deseo lo mejor del mundo y nada más. No sé si él me deseará lo mismo, pero yo a él le deseo gloria bendita porque parece ser que es más fácil criticar, pero bueno, es más bonito hablar bien de las personas. Además, que él ha rehecho su vida”, ha asegurado.

María 'la jerezana' y José María Almoguera se han dado una oportunidad tras su paso por 'GH Dúo'. / MEDIASET

María la jerezana ha confesado que entró en GH Dúo sin ninguna expectativa sobre encontrar el amor. “Yo entré diciendo a mi madre que mi corazón era de hierro y que era una mujer empoderada. No quería a ningún hombre”, ha puntualizado. No obstante, con el paso de los días la química con José María progresaba adecuadamente. “Nosotros nos dábamos la manita como quinceañeros debajo de la manta y nadie se daba cuenta. Es que soy súper enamoradiza. Estoy muy contenta porque ha merecido la pena. Los ojos no mienten. Fue el segundo día cuando me puse nerviosa y ya poco a poco con el tonteo. Estamos muy felices y enamorados”, ha añadido.

Tampoco se esperaba estar en la situación actual tras su salida del programa. “Es que nos complementamos muy bien y estamos muy ilusionados. En cuanto a la distancia, es que, por ahora, no hay distancia”, ha aclarado.

María ha dejado un recado para todos los que criticaron su romance con el nieto de María Teresa Campos. “Se hablan tantas cosas que me parece absurdo porque es lo que he dicho, los ojos no mienten y no hay más y quien quiera pensar lo contrario que lo piense. Quien pensaba que no, con el tiempo se está dando cuenta de que estaba equivocado”, ha zanjado.