José María Almoguera, pillado besándose de manera apasionada con una joven

Las portadas de las revistas del corazón llegan este miércoles con una noticia bomba del clan Campos. José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, parece ser que ha recobrado la ilusión en el amor junto a una misteriosa joven cuatro meses después de su mediática separación de Paula Olmedo.

La revista Semana lleva en portada la nueva ilusión de José María Almoguera. El nieto de María Teresa Campos se besa apasionadamente con una mujer, de la que no se conoce su identidad, por las calles de Madrid según explica la citada revista.

A tenor de las imágenes, José María vuelve a estar ilusionado. En ellas se observa que entre ambos existe mucha complicidad, ya que comparten bromas y bailes en plena calle. El hijo de Carmen Borrego pasa página y afronta un nuevo capítulo de su vida lejos de su exmujer, Paula Olmedo, con la que tiene un hijo en común.

Cuando José María y Paula se separaron siempre quedaba la esperanza de una posible reconciliación, una puerta que vistas las imágenes de la exclusiva de Semana está totalmente cerrada en estos momentos.

Carmen Borrego en el programa TardeAR ha tenido que pronunciarse sobre la nueva ilusión de su hijo. Ambos llevan meses distanciados, aunque Carmen asegura que le sigue queriendo. “De momento yo no voy a hablar de él. Creo que si puede haber algún tipo de acercamiento es desde la tranquilidad y desde el no hablar. Y yo como madre no voy a hablar nunca mal de mi hijo. Lo amo. Os lo juro. Profundamente. Y lo amaré siempre. Las madres no dejamos de querer. Los hijos se equivocan, las madres también nos equivocamos”, ha comentado sin entrar a valorar la nueva conquista de su hijo.